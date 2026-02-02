La baja de peso que sufrirá San Lorenzo para el clásico contra Huracán

Se viene el clásico frente al Globo y el Ciclón no contará con uno de sus jugadores titulares.

El defensor colombiano de San Lorenzo , Jhohan Romaña, terminó desgarrado tras la victoria por 1 a 0 del Ciclón frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 . Ante la confirmación de esta lesión , el defensa se queda sin la posibilidad de jugar el clásico de la próxima jornada ante Huracán .

El defensor colombiano sufrió una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y salió antes del inicio del complemento. El periodista Juan Carlos Pellegrini informó este lunes 2 de febrero que el central está desgarrado. "Es una baja importante", indicó en SportsCenter, el noticiero de ESPN.

La situación se produjo cerca de los 39 minutos del primer tiempo, luego de una jugada en la que perdió la pelota y Tijanovich le ganó la posición. Si bien Romaña logró reponerse y continuar en la acción, inmediatamente se lo notó incómodo y comenzó a mostrar señales de dolor.

En los minutos finales de la primera etapa, el zaguero se tocó reiteradamente la parte posterior de la pierna izquierda, levantándose el pantalón, y finalmente realizó gestos hacia el banco de suplentes dando a entender que había sentido un tirón en el isquiotibial. Tras el descanso, Romaña no regresó al campo de juego y en su lugar el entrenador Damián Ayude decidió el ingreso del juvenil Fabricio Gabriel López.

El clásico entre Huracán y San Lorenzo será el domingo 8 de febrero en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Luciano Vietto, el gran refuerzo de San Lorenzo en este mercado de pases

La salida de Luciano Vietto generó emociones encontradas en el mundo Racing. El delantero de 32 años, tras haber regresado al club en buena forma, no iba a ser tenido en cuenta por Gustavo Costas para este 2026 y la dirigencia encabezada por Diego Milito tomó una drástica decisión: no le ofreció la renovación de contrato y el futbolista quedó con el pase en su poder.

En ese contexto, el ex Al Hilal de Arabia Saudita, que había regresado a la Academia a mediados de 2024 y con el que ganó la Copa Sudamericana, se vio obligado a buscar nuevos horizontes en su carrera y la confirmación sobre su futuro llegó en las primeras horas de este lunes, en una noticia que sacude al fútbol argentino.

Según informó el periodista Leandro Alves en SportsCenter, programa de la cadena de ESPN, Vietto llegó a un acuerdo contractual para ser flamante refuerzo de San Lorenzo. Tras varios días de negociaciones, y si lo acordado pasa a los papeles, el experimentado delantero se hará la revisión médica y firmará su nuevo vínculo en Boedo hasta diciembre de 2026.

Con el ok de Damián Ayude, el Ciclón aprovechó una gran oportunidad en el mercado y sumará una incorporación de peso en medio de una situación económica complicada. De hecho, tras la derrota ante Lanús, el entrenador se mostró entusiasmado con la chance de sumar al ex Racing, con quien ya existían contactos. "Es un futbolista de una jerarquía reconocida y elevada", remarcó.

Así, Luciano Vietto se convertirá en el quinto refuerzo de San Lorenzo en este mercado de pases, el tercero en condición de libre luego de las llegadas de Mauricio Cardillo y Mathías De Ritis. Además, también se sumaron a préstamo Gregorio Rodríguez (Melgar de Perú) y Gonzalo Abrego (Godoy Cruz).