Otro golazo del hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia

El zurdo la clavó en el ángulo para abrir el marcador contra Aldosivi, por la tercera fecha del Apertura.

Otra perla de Nicolás Barros Schelotto fue important en la victoria a Gimnasia de La Plata. Luego del gol olímpico contra Racing en el comienzo del torneo, el hijo de Guillermo clavó la pelota en el ángulo desde un lugar muy complejo para abrir el marcador frente a Aldosivi.

El zurdo, que tiene la 10 en la espalda, estampó el primer tanto de la tarde en El Bosque, donde el equipo de Fernando Zaniratto se impone 1 a 0, en la continuidad de la tercera fecha.

Con un apellido que es símbolo en el Lobo, por las carreras que hicieron su padre y su tío, Gustavo, él escribe su propio libro y comenzó su campaña de la mejor manera con el club de sus amores.

¡¡¡ESTÁS LOCO, NICO!!! Barros Schelotto, quien marcó un golazo olímpico en el Bosque ante Racing, hoy marcó desde un tiro libre esquinado para anotar el 1-0 de Gimnasia ante Aldosivi en el #TorneoApertura.



Después, Aldosivi llegó al empate. Fue por un penal sancionado mediante el VAR por una mano de Giampaoli. Federico Gino cambió la ejecución por gol y así se fueron 1 a 1 a los vestuarios.

Gimnasia tuvo la primera del complemento a los cinco minutos, mediante un disparo frontal de Franco Torres, que salió alto pero centralizado y Werner pudo despejar.

Aldosivi se perdió una oportunidad increíble a los 10 minutos de la segunda parte, con un desborde por derecha del delantero Agustín Palavecino, que metió un centro atrás para el atacante Junior Arias, que quedó frente al arco libre pero disparó desviado.

Gimnasia se volvió a acercar a los 31 minutos, con un enganche por derecha del extremo Maximiliano Zalazar y posterior zurdazo alto, que se fue cerca del ángulo derecho de Werner.

El “Lobo” marcó su segundo gol a los 35 minutos, luego de un centro al primer palo desde la izquierda y el cabezazo del delantero Agustín Auzmendi.

Cuatro minutos más tarde, una gran jugada colectiva entre los delanteros Marcelo Torres y el propio Auzmendi culminó en un penal, que el “Chelo” Torres se encargó de convertir, con un disparo bajo y cruzado, para el 3-1 final.

La última fue del local, a los 44 minutos, con un mano a mano desperdiciado por Auzmendi, que quiso picar la pelota pero remató ancho.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la zona B, con seis unidades y a una de River, mientras que el conjunto marplatense todavía no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

En la próxima fecha, el equipo platense visitará a Barracas Central, el lunes 9 de febrero a partir de las 17:00, mientras que los dirigidos por Guillermo Farré recibirán a Rosario Central el sábado 7, a las 17:00.

Qué le pasó a Nacho Fernández

Ignacio “Nacho” Fernández no pudo disputar el partido frente a Aldosivi por tener una bursitis infecciosa en el codo.

La misma le afecta el codo derecho y requiere tratamiento médico inmediato y seguimiento clínico.

Así, el volante de 36 años se perderá el que sería su tercer partido después de su vuelta al “Lobo”.

La bursitis infecciosa en el codo derecho con síndrome de repercusión general fue informada por el club de manera oficial.

Su afección fue confirmada durante el día de hoy y se trata de una inflamación causada por bacterias, normalmente asociada a otras heridas, microtraumatismos o a la diseminación de una infección desde otra parte del cuerpo.

La inflamación se ubica en la bursa del codo y genera dolor, enrojecimiento e inflamación de la zona y calor, pudiendo llegar a provocar fiebre o malestar general.

Según el caso puntual se da cada tipo de tratamiento, siendo habitualmente con antibióticos y, en algunos casos, aspiración de líquido, y suele demorar entre dos y tres semanas para sus completa recuperación.

Además, no es una infección contagiosa de persona a persona en forma directa, sino que la bacteria suele ingresar al organismo mediante otras heridas previas.

Así, el entrenador Fernando Zaniratto debió reorganizar el mediocampo sin su capitán, y una de sus principales figuras.