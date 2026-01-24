El golazo olímpico de Gimnasia en la victoria ante Racing

Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo Barros Schelotto, fue el autor del golazo que se volvió viral en El Bosque.
Racing perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y a pesar de que pudo descontar, comenzó el año con una derrota. Con los goles de Nicolás Barros Schelotto, un golazo olímpico, y Franco Torres, Gimnasia festejó ante su gente en el Bosque Platense y superó a Racing en casi todo el partido con un muy buen trabajo defensivo.
Rápidamente, Gimnasia rompió el partido con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto a los 10 minutos, en un momento en donde ambos equipos estaban siendo precavidos, por lo que el "Lobo" empezó a ganar terreno y le dio un golpazo a Racing.
Nicolás Barros Schelotto atraviesa un buen momento en Gimnasia y Esgrima La Plata, con mayor continuidad y confianza, mostrando regularidad física y crecimiento en su juego por la banda. En ese camino, su relación con su padre, Guillermo Barros Schelotto, sigue siendo un respaldo clave.
Racing apenas pudo molestar en el área del dueño de casa con un cabezazo muy desviado de Adrián Martínez y un remate que se fue lejos con la zurda de Valentín Carboni, quien no pesó en el juego y tampoco romper la gran defensa de Gimnasia para cuidar el 1 a 0.
Gimnasia volvió a sorprender a Racing, esta vez en el inicio del complemento, ya que tras una muy mala salida de la "Academia" en los rechazos de la pelota, el local se agrupó bien y tras una gran pase filtrado de Marcelo Torres y un centro bajo de zurda de Manuel Panaro, Franco Torres la empujó casi abajo del arco para el 2 a 0.
A los 37 minutos del segundo tiempo, el arquero Nelson Insfrán tuvo una muy floja salida con una falla grosera y el ingresado Tomás Conechny aprovechó el descuido para convertir el descuento para Racing, por lo que se puso 2 a 1 muy cerca del final.
La síntesis del partido entre Racing y Gimnasia de La Plata
- Torneo Apertura 2026.
- Fecha 1.
- Gimansia - Racing.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Adrián Franklin.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Goles en el primer tiempo: 10m Nicolás Barros Schelotto (G).
Goles en el segundo tiempo: 4m Franco Torres (G); 37m Tomás Conechny (R).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Alejo Gelsomino por Silva Torrejón (G); 12m Tomás Conechny por Vergara (R); Matías Zaracho por Nardoni (R); 13m Santiago Solari por Carboni (R); 24m Marco Di Cesare por Colombo (R); 25m Santiago Villarreal por F. Torres (G); Lucas Castro por I. Fernández (G); 35m Tobías Rubio por Martirena (R); 43m Agustín Auzmendi por M. Torres (G); Pablo Aguiar por Max (G).
