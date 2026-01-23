Tras perder en el debut: San Lorenzo busca dar el golpe en el mercado con un ex Racing

El Ciclón cayó por 3 a 2 ante Lanús, con un doblete de Alexis Cuello, y ahora busca fichajes tras dejar atrás las inhibiciones.

San Lorenzo avanzará con una oferta formal para intentar cerrar la llegada del delantero ex Racing, Luciano Vietto, y dar un golpe en el mercado de pases tras levantar las inhibiciones.

En las próximas horas, la dirigencia azulgrana enviará la propuesta oficial por el delantero de 32 años, que quedó libre tras finalizar su vínculo con Racing.

La decisión marca el primer paso concreto del club para evaluar la predisposición real del futbolista y conocer si las condiciones económicas pueden adecuarse a la delicada situación financiera que atraviesa la institución.

En Boedo entienden que esta instancia será determinante para saber si la negociación puede avanzar o si el interés quedará solo en una intención.

San Lorenzo ya mantuvo reuniones con el entorno del jugador y tiene lista la oferta que será enviada vía mail, y a partir de ese contacto formal se abrirá la etapa decisiva de las charlas, con la posibilidad de una aceptación directa, una contraoferta, la búsqueda de un punto intermedio o, en su defecto, un rechazo.

Vietto quedó en condición de libre el 31 de diciembre, luego de que Racing decidiera no renovar su contrato, y la determinación estuvo vinculada a su elevado salario y a la falta de continuidad provocada por distintas lesiones musculares durante su segundo ciclo en Avellaneda.

Pese a ese contexto, el atacante sigue siendo considerado un nombre atractivo por su experiencia, su recorrido internacional y su capacidad ofensiva, atributos que el cuerpo técnico que encabeza Damián Ayude pretende sumar a un plantel joven que necesita jerarquía.

El entrenador valora especialmente su perfil y buscará un contacto directo para manifestarle el interés y conocer su situación actual, aunque existe preocupación por el poco rodaje reciente.

En su último paso por Racing, Vietto disputó 39 partidos oficiales y convirtió ocho goles, además de integrar los planteles campeones de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Sin embargo, en el último semestre apenas pudo jugar diez encuentros debido a problemas físicos.

El principal obstáculo sigue siendo lo económico, ya que en San Lorenzo saben que se trata de un futbolista con una trayectoria importante y que el presupuesto es acotado, por lo que no están dispuestos a excederse. Además, el delantero cuenta con sondeos del exterior, principalmente desde Brasil, lo que suma competencia en la definición de su futuro.

Si las partes logran acercar posiciones, Vietto podría convertirse en el refuerzo más importante del mercado y en una de las incorporaciones de mayor peso para el inicio de la temporada 2026.

La derrota de San Lorenzo ante Lanús

Lanús le ganó 3-2 como visitante a San Lorenzo, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura que tuvo un apasionante final.

Los autores de los goles del “Granate” fueron Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello se despachó con un doblete para el local.

San Lorenzo comenzó mejor el partido, aprovechando varias desatenciones tanto del mediocampo como de la defensa de Lanús. Sin embargo, el “Ciclón” pagó muy cara la falta de eficacia, ya que a los 24 minutos abrió el marcador Castillo, quien recibió un muy buen pase filtrado del lateral Tomás Guidara para luego eludir con mucha categoría al arquero Orlando Gill y definir solo frente al arco.

Solo unos minutos después, cuando el cronómetro marcaba la media hora de juego, el “Granate” estiró la ventaja a través de Izquierdoz, quien se impuso en las alturas y conectó un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de tiro de esquina del mediocampista ofensivo Marcelino Moreno.

En el inicio del complemento, San Lorenzo se volvió a meter en partido, ya que el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal por una mano de Izquierdoz que el delantero Alexis Cuello transformó en gol con una potente definición.

Pese a los constantes ataques de San Lorenzo, que estuvo muy cerca de llegar a la igualdad, Lanús volvió a estirar la ventaja 28 minutos del segundo tiempo, cuando Moreno definió con mucha categoría tras una buena asistencia del lateral Tomás Guidara.

Sobre el final todo se emparejó muchísimo, ya que a los 85 Cuello volvió a descontar con un potente remate cruzado desde afuera del área y el “Ciclón” estuvo a punto de conseguir la igualdad.

Finalmente, la visita pudo aguantar el resultado como pudo y se terminó llevando unos valiosos tres puntos en el inicio de este Torneo Apertura. En la próxima fecha San Lorenzo visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que Lanús recibirá a Unión de Santa Fe.