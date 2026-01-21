San Lorenzo reveló cómo fueron las negociaciones con Boca por Alexis Cuello

El Xeneize sigue sin poder cerrar ningún refuerzo en lo que va del mercado de pases y la gente se impacienta.

El presidente de San Lorenzo , Sergio Costantino , negó contactos con Boca y confirmó que el delantero Alexis Cuello continuará en el club para el Torneo Apertura 2026.

Costantino aseguró que no hubo diálogo con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme , y que la oferta recibida por el delantero fue considerada insuficiente , por lo que el futbolista seguirá en Boedo al menos, hasta que surja otra más atractiva.

Antes de ingresar a la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Costantino fue tajante al referirse a la situación del atacante y sostuvo que su valor es el de la cláusula de rescisión, fijada en una cifra cercana a los seis millones de dólares .

En ese marco, San Lorenzo descartó cualquier negociación en curso y afirmó que el jugador no será transferido en este mercado. El dirigente explicó que San Lorenzo recibió una propuesta formal que no cumplió con las expectativas del club y que ya fue respondida: “Llegó una propuesta insuficiente, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad”, señaló, aunque dejó en claro que no existieron avances posteriores ni contactos directos con la dirigencia de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2013984684682744145&partner=&hide_thread=false "CUELLO SE QUEDA EN SAN LORENZO"



Sergio Costantino, presidente del Ciclón, se refirió a las negociaciones de Boca por el delantero. pic.twitter.com/FO3eIg2x72 — TyC Sports (@TyCSports) January 21, 2026

Costantino también confirmó que Cuello se encuentra trabajando con normalidad junto al plantel profesional y que está a disposición del cuerpo técnico: “Cuello se está entrenando con el plantel, está a disposición del cuerpo técnico y se queda en San Lorenzo”, afirmó, y subrayó que la postura del club responde a una cuestión institucional. “Acá no pasa porque el comprador es Boca, pasa por cuidar el patrimonio del club”, agregó.

De acuerdo con lo informado por el programa partidario La Cicloneta, el delantero solicitó un cambio de camiseta para el Torneo Apertura y dejará de utilizar la número 28 para pasar a vestir la 9.

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente del Ciclón aclaró que no recibió ofertas por Gastón Hernández, indicó que la posible llegada de Gonzalo Abrego “es una posibilidad” y confirmó que la institución ya cumplió con el pago de todas sus inhibiciones: “Hicimos el pago, solo falta el procedimiento administrativo para que se levanten”, concluyó.

Los dos refuerzos que busca Boca

Boca cambió de rumbo en el mercado de pases y ahora evalúa la llegada de dos futbolistas para reforzar el plantel de Claudio Úbeda, luego de que se cayera la operación por Marino Hinestroza y de no lograr acuerdos por Alexis Cuello y Gastón Hernández con San Lorenzo.

Juan Román Riquelme tomó protagonismo y levantó el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero, con quien mantiene una buena relación y que aparece como una alternativa accesible desde lo económico: el paraguayo quedó libre de Corinthians, por lo que Boca sólo deberá negociar su contrato.

Riquelme-feliz-portada

Para que el atacante pueda arribar, el club necesita liberar un cupo de extranjero, algo que se resolvería con la rescisión de Bruno Valdez, quien tenía un año más de vínculo y busca continuar su carrera en Cerro Porteño. Una vez destrabada esa salida, Boca planea ofrecerle a Romero un contrato por dos temporadas.

La otra puerta abierta está en Banfield: Boca consultó condiciones por Rodrigo Auzmendi, delantero de área de 25 años y 1,91 metro, que en el “Taladro” suma 4 goles en 15 partidos. Por ahora no hay una oferta formal, pero el interés tomó fuerza porque el “Xeneize” no cuenta con centrodelanteros al ciento por ciento: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez están lesionados.