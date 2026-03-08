"De reflejos andamos bien": el posteo de Franco Colapinto tras su impresionante maniobra en Australia

El piloto argentino, que finalizó 14° en Melbourne tras un error de Alpine, fue protagonista de una de las mejores acciones de la carrera.

El argentino Franco Colapinto compartió un mensaje en sus redes sociales luego de su actuación en el Gran Premio de Australia, que representó su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto finalizó en el puesto 14 tras un fin de semana complicado en Melbourne, aunque protagonizó una maniobra clave en la largada que evitó un accidente. Después de la competencia, agradeció el apoyo recibido y resumió la experiencia con un mensaje cargado de optimismo para lo que viene.

“ BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos... Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos... VAMOS QUE RECIÉN EMPIEZA! Nos vemos la semana que viene en China!!!!!!”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram. La publicación incluyó varias imágenes del fin de semana y un video del momento que marcó su participación en tierras oceánicas. En pocas horas, el mensaje generó miles de reacciones entre los seguidores del automovilismo.

La maniobra que más repercusión generó ocurrió apenas se apagaron las luces del semáforo. En la largada, el auto del neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, quedó detenido en la parrilla . El oriundo de Pilar debió reaccionar en una fracción de segundo para esquivarlo y evitar una colisión que podría haber provocado un accidente en cadena . Aunque la maniobra le hizo perder algunas posiciones, le permitió continuar en pista.

El análisis de Colapinto sobre la maniobra y la reacción en el podio

El propio corredor bonaerense explicó después lo ocurrido en ese instante decisivo. “Me podría haber quedado tirado en la largada, porque no sé qué le pasó a Lawson”, comentó ante los periodistas en zona mixta tras finalizar la prueba. Incluso, varios protagonistas de la carrera reaccionaron con sorpresa al ver la repetición del momento. Los que terminaron en el podio, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, observaron la maniobra en una pantalla mientras esperaban la ceremonia final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030599659824075215&partner=&hide_thread=false We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

El británico, quien a la postre fue el ganador de la carrera, llegó a levantarse de su asiento al ver la reacción del representante albiceleste para evitar la colisión. El desempeño del ex Williams también estuvo condicionado por algunos problemas durante la previa de la largada: recibió una penalización debido a una intervención de su equipo en el monoplaza poco antes del inicio de la carrera. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, explicó el argentino al analizar lo sucedido.

A pesar de esas dificultades, Franco logró completar la carrera a tan solo cuatro escalafones de la zona de puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó décimo y sumó una unidad para la escudería francesa. La competencia fue dominada por Mercedes gracias a la victoria de Russell y el segundo puesto de Antonelli, mientras que Ferrari completó el podio con Leclerc. Para Colapinto, el objetivo ahora será mejorar en la próxima fecha del campeonato, que será en el gigante asiático la semana que viene.