"Es muy difícil solucionarlo": Franco Colapinto reveló el problema del Alpine

La Fórmula 1 tuvo su primera clasificación en el Gran Premio de Australia, donde Gasly quedó 14° y Colapinto 16°.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine) , reconoció que en su equipo tienen una idea de los problemas que tuvo el auto durante la clasificación , aunque se lamentó porque “es muy difícil solucionarlo tan rápido”.

Luego de la clasificación, en la que finalizó 16°, Colapinto aclaró que “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”.

De todas maneras, hizo énfasis en que “lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso”, y continuó: “Va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino”. Finalmente, subrayó que “si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido”.

Colapinto no pudo destacar en la clasificación del Gran Premio de Australia, que se lleva a cabo en el circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, por lo que tendrá que redondear una actuación casi perfecta si quiere escalar hasta el 10° puesto para así meterse en zona de puntos.

Así fue la clasificación donde Franco Colapinto quedó 16°

El argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q2 en el Gran Premio de Australia, que se disputa en el circuito de Melbourne, en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

El Alpine número 43 logró pasar a la Q2, luego de un cierre frenético en la primera parte de la clasificación donde Colapinto cerró la vuelta cuando el reloj ya estaba cerrado.

En el segundo tramo de la clasificación no pudo hacer buenos tiempos y finalmente quedó en la posición 16, lugar del que largará la carrera en la madrugada del domingo.

Pierre Gasly, compañero de la escudería francesa, finalizó en el puesto 14. Durante el primer corte de la Q1, sorpresivamente, quedó eliminado Max Verstappen (Red Bull), quien sufrió un fuerte despiste que lo dejó fuera de la clasificación.

También tuvieron problemas técnicos el Williams de Carlos Sainz hijo, y el Aston Martin de Lance Stroll. Los debutantes Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, tampoco pudieron superar la Q1.

Después una bandera roja, en el inicio de la Q3 por un objeto en la pista, se completaron los giros para definir la grilla de partida del GP de Australia, donde el piloto de Mercedes, George Russell, fue el más rápido y se quedó con la pole, como en gran parte del fin de semana.

El italiano Kimi Antonelli, que había sufrido un fuerte accidente en la prueba libre 3 y que debieron rearmar el auto, se quedó con la segunda posición. Isack Hadjar, el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull, se quedó con la tercera ubicación. La grilla se completó con las Ferrari y los McLaren

