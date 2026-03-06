Franco Colapinto preocupado por el rendimiento y con una molestia física: qué dijo tras las prácticas libres

El piloto de Alpine no tuvo buenos resultados en las prácticas libres 2 y asustó a todos al expresar una molestia en una parte de su cuerpo. Qué le pasó.

Las primeras prácticas libres no dejaron una buena impresión sobre el nivel del nuevo Alpine de Franco Colapinto y el rendimiento volvió a ser preocupante en comparación a los test que había hecho previo a la temporada que inició en el Gran Premio de Australia. Con un ritmo de 1m22s619 , el piloto quedó en e l puesto 18° entre los 20 corredores en la segunda práctica libre generando un dolor de cabeza en la escudería francesa.

"Hay cosas que no están funcionando como deberían" , confesó el piloto una vez finalizadas las pruebas en diálogo con el medio ESPN. Luego, se explayó: "Es un poco entender por qué estamos tan mal. Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Habíamos visto algunas cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no están funcionando como deberían".

Lo cierto es que el A526 mostró algunas falencias que generaron un auto lento por el que Franco no pudo hacer mucho, ni si quiera demostrar más velocidad para superar a su compañero Pierre Gasly que terminó en el décimo sexto lugar de la general.

"No entendemos la falla tan grande en performance en comparación con otros equipos. Las curvas van muy lento, no tenemos equilibrio, la carga necesaria", soltó entre otros de los análisis rápido sobre el equilibrio a la hora de doblar.

No son los resultados esperados para estas primeras dos pruebas debido a que confían en el paddock que el rendimiento debe mejorar notablemente luego de cambiar los motores Renault por Mercedes Benz y el armado de una estructura nueva para esta temporada que empezó a ser trabajada a mediados del 2025. Sin embargo de las escudería que utilizan dicha marca, fue la máslenta.

Más allá de los problemas mostró su esperanza para la tercera práctica libre y la clasificación: "Fue un día complicado, largo, todo el día buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Buscaremos la mejor performance posible mañana".

La molestia física que mostró tras bajarse del auto

Rápidamente cuando Franco se bajó del auto se encendieron las alarmas. Es que el piloto se bajó de su auto tocando su ojo y dejando en evidencia una clara molestia en el mismo que le generó tener una visión afectada por el mismo.

Ante la preocupación por la situación, el propio Franco contó qué ocurrió: “Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”,