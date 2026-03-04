Colapinto llegó a Australia y se mostró confiado: "Es hora de obtener los resultados que el equipo merece"

El piloto de Alpine debutará el próximo fin de semana, a partir del jueves hasta el domingo, en la primera fecha del calendario de Fórmula 1.

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Solo restan poco más de un día para que Franco Colapinto vuelva a girar en la máxima categoría del automovilismo mundial, esta vez con el condimento de que es el primer año comenzando desde el arranque como piloto titular.

La ilusión del piloto de Alpine está intacta debido a las mejoras que aplicaron en el nuevo monoplaza que utilizará en este 2026 y obtuvieron buenos resultados en los test que hicieron en la pretemporada, El piloto, que ya está en Melbourne Australia para la primera fecha del calendario, habló sobre el rendimiento del auto y la esperanza de hacer una buena temporada.

"Es hora de obtener los resultados que el equipo merece" , declaró el sitio oficial y sumó: "El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora que ha llegado, el objetivo es claro: rendir con fuerza y obtener resultados consistentes. Creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante".

Franco Colapinto

En su relato también se refirió a la experiencia que ha ganado en el último tiempo: "La preparación ha sido una experiencia totalmente nueva para mí, ya que por primera vez en mi carrera he podido completar un programa de invierno completo".

"Tras haber disputado 26 Grandes Premios, me siento con más experiencia y entiendo mejor lo que se necesita para progresar como piloto y atleta profesional. He trabajado duro física y mentalmente, concentrándome en cada detalle para asegurarme de estar listo", contó el piloto que este año volverá a ser rookie debido a que es su primera temporada a completar desde la primera fecha.

Por otra parte se refirió a los cambios que tiene su auto a diferencia del año pasado: " El A526 es muy diferente al coche del año pasado. Contamos con nuevas herramientas, nuevos sistemas y un nuevo motor, lo que aporta una filosofía de conducción diferente. Soy optimista y creo que esta nueva era será emocionante tanto para los pilotos como para los aficionados, y estoy deseando empezar a competir".

Franco Colapinto-Portada

Los horarios para el GP de Melbourne

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30 horas

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00 horasPrácticas libres 3: 22.30 a 23.30 horas

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00 a 03.00 horas

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01 horas

Los datos del circuito

Longitud del circuito: 5.278 kilómetros

Número de vueltas: 58

Distancia de carrera: 306,124 kilómetros

Récord de vuelta: Charles Leclerc con 1:19.813 (2024)