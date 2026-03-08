Fórmula 1: en qué puesto salió Franco Colapinto en el GP de Australia y quién ganó la carrera

En una carrera frenética con cinco abandonos, Mercedes se quedó con el 1-2 en el inicio de la temporada 2026

Con una entretenida carrera de Fórmula 1 en Melbourne, el Mercedes de George Russell se quedó con la victoria tras 58 giros en el Gran Premio de Australia.

El podio se completó con su compañero de escudería Kimi Antonelli y la Ferrari de Charles Leclerc , que tuvo gran protagonismo en la pelea por el primer lugar en la etapa inicial de la carrera.

Fue una carrera marcada por la estrategia con las nuevas reglas y los autos de la nueva era de la máxima categoría del automovilismo.

El ex campeón del mundo Max Verstappen, que había comenzado en la posición 20, finalizó finalmente en el sexto lugar en la primera carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1, que -por diversos motivos- tuvo cinco abandonos, entre ellos el del local Oscar Piastri con McLaren.

El argentino Franco Colapinto finalizó 14 en la competencia, luego de largar en la posición 16. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, alcanzó a sumar un punto al finalizar en la décima ubicación.

La carrera fue una verdadera pesadilla para Colapinto desde la largada, ya que en los primeros metros tuvo que hacer gala de todos sus reflejos para esquivar milagrosamente al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), a quien se le quedó el auto, en una maniobra que lo hizo caer de 14° al 17° puesto.

Unos minutos después, el pilarense tuvo que hacer un stop and go por una sanción que recibió debido a una infracción en la largada.

¡CÓMO SE SALVÓ!



Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uPYKk355bA — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026

Colapinto paró en boxes para cambiar los neumáticos recién pasadas las 40 vueltas, cuando estaba muy lejos de poder pelear por ingresar a la zona de puntos, y pudo aguantar para terminar en el 14° puesto.

La carrera contó con los abandonos del australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi) antes del inicio y del español Fernando Alonso (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) por problemas en sus monoplazas.

El que sí tuvo una destacada actuación fue el compañero de equipo de Colapinto, Gasly, quien finalizó en el 10° puesto y pudo sumar un punto.

Starting off 2026 with a point pic.twitter.com/Zk7iuFv7No — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 8, 2026

Russell se quedó con la victoria

El británico George Russell (Mercedes) se quedó con el triunfo luego de una interesante pelea con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a quienes pudo dejar atrás recién en la vuelta 29, cuando transcurría exactamente la mitad de la carrera.

En la segunda posición quedó su compañero de equipo en Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, mientras que Leclerc quedó tercero y Hamilton cuarto.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly.

Your Top 3 is up on the Albert Park podium!



1. Russell

2. Antonelli

3. Leclerc #F1 #AusGP pic.twitter.com/sp1g74EBPD — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el GP de China.

Así quedaron las posiciones en el GP de Australia:

1- George Russell (Mercedes)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Oliver Bearman (Haas)

8- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9- Gabriel Bortoleto (Audi)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Esteban Ocon (Haas)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Franco Colapinto (Alpine)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Sergio Pérez (Cadillac)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi)