Así se jugará la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino
Con días, horarios y equipo arbitral definido, el torneo de primera división dará su puntapié inicial este jueves 22 de enero.
El Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este jueves, en un apasionante semestre en el que 30 equipos lucharán por consagrarse como el campeón de la Primera División.
La fecha comenzará el jueves a las 17, cuando Aldosivi de Mar del Plata, que mantuvo la categoría en una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20, se llevarán a cabo otros dos partidos: Banfield - Huracán y Unión de Santa Fe - Platense.
Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos encuentros, que serán a las 22:15. En uno de ellos Instituto de Córdoba recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia de Mendoza.
El viernes jugarán dos de los equipos considerados grandes. Primero San Lorenzo se enfrentará en su estadio con Lanús a partir de las 19 y solo una hora después, a las 20, Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.
Por otra parte, el sábado será el debut de River, cuando juegue como visitante ante Barracas Central a partir de las 17. A su vez, Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19. Por último, el domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra.
El fixture de la primera fecha del Torneo Apertura
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Daniel E. Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
- Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2 Federico Cano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Juan Pablo Loustau
Te puede interesar...
Leé más
Cómo les fue a los argentinos en el cuarto día de acción del Australian Open
Es árbitra, la agredieron en un partido en Bahía Blanca y rompió el silencio: "Un hecho gravísimo"
Cipo anunció su tercer refuerzo: Víctor Manchafico llega desde Villa Mitre
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario