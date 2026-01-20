El clima en Neuquén

Deportes
La Mañana Torneo Apertura

Torneo Apertura: dos árbitros vuelven a dirigir tras protagonizar un escándalo en Barracas y Huracán

La AFA comunicó quiénes serán los jueces, asistentes y encargados del VAR para la primera jornada del Torneo Apertura.

Se definieron los jueces para la primera fecha del Torneo Apertura.

En la reciente designación de autoridades arbitrales para la Fecha 1 del Torneo Apertura Mercado Libre 2026, divulgada por la AFA, Andrés Gariano vuelve a aparecer como árbitro principal en uno de los encuentros programados: será el juez del partido Argentinos Juniors vs. Sarmiento, acompañado por sus asistentes, cuarto árbitro y el equipo de VAR y AVAR respectivos.

Además, en esa misma fecha José Carreras figura como VAR en otro partido de la jornada, Vélez e Instituto, lo que marca el retorno de ambos a las designaciones oficiales para el inicio de la temporada.

Estas designaciones se dan pese a la polémica generada a fines de 2025 por el arbitraje de Gariano en el partido Barracas Central vs. Huracán, donde se sancionaron dos penales muy discutidos que desataron recriminaciones del cuerpo técnico del Globo y una fuerte polémica pública sobre la intervención del VAR donde se encontraba Carreras como encargado.

La inclusión de Gariano y Carreras en los listados de la primera fecha refleja que, institucionalmente, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol mantienen su confianza en ambos árbitros para impartir justicia en el campeonato, a pesar de las críticas externas y de las repercusiones mediáticas del episodio anterior.

¿Qué sucedió con Gariano y Carreras en Barracas - Huracán?

Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en el partido correspondiente por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga en su versión Clausura. El arbitraje de Cristian Gariano fue muy polémico y tras el partido tuvo un cruce pocas veces visto con el técnico Frank Darío Kudelka.

Dos penales para el local y varios fallos cuestionables del juez quedaron en el ojo de la tormenta. El globo iba obligado a ganar para ilusionarse con la clasificación, y mostró mayor claridad en la primera mitad y generó situaciones a través de Ramírez, Waller y Miljevic.

Huracán abrió la cuenta mediante el tanto de Emmanuel Ojeda a los 28 minutos. Barracas, por su parte, sufrió el impacto inicial pero contó con un penal antes del descanso que Iván Tapia no pudo convertir, gracias a la gran atajada de Sebastián Meza.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad y los roces de los primeros 45 minutos. Barracas adelantó líneas y buscó el empate a través de Candia, Ruiz e Insúa, mientras Huracán trató de explotar los espacios con Sequeira y Ojeda.

A los 26 minutos, el VAR (José Carreras) volvió a intervenir y Gariano sancionó una nueva mano dentro del área, esta vez de Facundo Waller. Rodrigo Insúa asumió la responsabilidad y, a los 32, cambió la pena máxima por gol con un remate al centro del arco, sellando el 1-1.

El tramo final tuvo mucha fricción, tarjetas amarillas y un Barracas volcado al ataque, aunque Meza volvió a responder cada vez que fue exigido. El cierre del encuentro fue puro nervio: 11 minutos adicionados, aproximaciones de los dos lados y un Huracán obligado a ir por la victoria que no consiguió.

Todos los árbitros de la primera jornada del Torneo Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel E. Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Laura Fortunato

22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Lucas Germanotta

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2 Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Juan Pafundi

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Jorge Broggi

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Javier Mihura

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Javier Delbarba

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Yamil Possi

AVAR: Sebastián Habib

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Juan Pablo Loustau

