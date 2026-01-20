Torneo Apertura: dos árbitros vuelven a dirigir tras protagonizar un escándalo en Barracas y Huracán

La AFA comunicó quiénes serán los jueces, asistentes y encargados del VAR para la primera jornada del Torneo Apertura.

En la reciente designación de autoridades arbitrales para la Fecha 1 del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 , divulgada por la AFA, Andrés Gariano vuelve a aparecer como árbitro principal en uno de los encuentros programados: será el juez del partido Argentinos Juniors vs. Sarmiento , acompañado por sus asistentes, cuarto árbitro y el equipo de VAR y AVAR respectivos.

Además, en esa misma fecha José Carreras figura como VAR en otro partido de la jornada, Vélez e Instituto, lo que marca el retorno de ambos a las designaciones oficiales para el inicio de la temporada.

Estas designaciones se dan pese a la polémica generada a fines de 2025 por el arbitraje de Gariano en el partido Barracas Central vs. Huracán , donde se sancionaron dos penales muy discutidos que desataron recriminaciones del cuerpo técnico del Globo y una fuerte polémica pública sobre la intervención del VAR donde se encontraba Carreras como encargado.

La inclusión de Gariano y Carreras en los listados de la primera fecha refleja que, institucionalmente, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol mantienen su confianza en ambos árbitros para impartir justicia en el campeonato, a pesar de las críticas externas y de las repercusiones mediáticas del episodio anterior.

¿Qué sucedió con Gariano y Carreras en Barracas - Huracán?

Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en el partido correspondiente por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga en su versión Clausura. El arbitraje de Cristian Gariano fue muy polémico y tras el partido tuvo un cruce pocas veces visto con el técnico Frank Darío Kudelka.

Dos penales para el local y varios fallos cuestionables del juez quedaron en el ojo de la tormenta. El globo iba obligado a ganar para ilusionarse con la clasificación, y mostró mayor claridad en la primera mitad y generó situaciones a través de Ramírez, Waller y Miljevic.

Huracán abrió la cuenta mediante el tanto de Emmanuel Ojeda a los 28 minutos. Barracas, por su parte, sufrió el impacto inicial pero contó con un penal antes del descanso que Iván Tapia no pudo convertir, gracias a la gran atajada de Sebastián Meza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990524036607058025&partner=&hide_thread=false ¡PENAL PARA BARRACAS CENTRAL ANTE HURACÁN! ¿QUÉ TE PARECIÓ?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/wsbDxzDetA — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

El segundo tiempo mantuvo la intensidad y los roces de los primeros 45 minutos. Barracas adelantó líneas y buscó el empate a través de Candia, Ruiz e Insúa, mientras Huracán trató de explotar los espacios con Sequeira y Ojeda.

A los 26 minutos, el VAR (José Carreras) volvió a intervenir y Gariano sancionó una nueva mano dentro del área, esta vez de Facundo Waller. Rodrigo Insúa asumió la responsabilidad y, a los 32, cambió la pena máxima por gol con un remate al centro del arco, sellando el 1-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990537867278397576&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A ESTA REPE: ¿TE PARECIÓ PENAL PARA BARRACAS CENTRAL ANTE HURACÁN? Gariano lo cobró e Insúa lo cambió por gol para el 1-1.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3iRjO7xaV3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

El tramo final tuvo mucha fricción, tarjetas amarillas y un Barracas volcado al ataque, aunque Meza volvió a responder cada vez que fue exigido. El cierre del encuentro fue puro nervio: 11 minutos adicionados, aproximaciones de los dos lados y un Huracán obligado a ir por la victoria que no consiguió.

Todos los árbitros de la primera jornada del Torneo Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel E. Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Laura Fortunato

22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Lucas Germanotta

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2 Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Juan Pafundi

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Jorge Broggi

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Javier Mihura

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Javier Delbarba

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Yamil Possi

AVAR: Sebastián Habib

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Juan Pablo Loustau