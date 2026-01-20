Torneo Apertura: dos árbitros vuelven a dirigir tras protagonizar un escándalo en Barracas y Huracán
La AFA comunicó quiénes serán los jueces, asistentes y encargados del VAR para la primera jornada del Torneo Apertura.
En la reciente designación de autoridades arbitrales para la Fecha 1 del Torneo Apertura Mercado Libre 2026, divulgada por la AFA, Andrés Gariano vuelve a aparecer como árbitro principal en uno de los encuentros programados: será el juez del partido Argentinos Juniors vs. Sarmiento, acompañado por sus asistentes, cuarto árbitro y el equipo de VAR y AVAR respectivos.
Además, en esa misma fecha José Carreras figura como VAR en otro partido de la jornada, Vélez e Instituto, lo que marca el retorno de ambos a las designaciones oficiales para el inicio de la temporada.
Estas designaciones se dan pese a la polémica generada a fines de 2025 por el arbitraje de Gariano en el partido Barracas Central vs. Huracán, donde se sancionaron dos penales muy discutidos que desataron recriminaciones del cuerpo técnico del Globo y una fuerte polémica pública sobre la intervención del VAR donde se encontraba Carreras como encargado.
La inclusión de Gariano y Carreras en los listados de la primera fecha refleja que, institucionalmente, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol mantienen su confianza en ambos árbitros para impartir justicia en el campeonato, a pesar de las críticas externas y de las repercusiones mediáticas del episodio anterior.
¿Qué sucedió con Gariano y Carreras en Barracas - Huracán?
Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en el partido correspondiente por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga en su versión Clausura. El arbitraje de Cristian Gariano fue muy polémico y tras el partido tuvo un cruce pocas veces visto con el técnico Frank Darío Kudelka.
Dos penales para el local y varios fallos cuestionables del juez quedaron en el ojo de la tormenta. El globo iba obligado a ganar para ilusionarse con la clasificación, y mostró mayor claridad en la primera mitad y generó situaciones a través de Ramírez, Waller y Miljevic.
Huracán abrió la cuenta mediante el tanto de Emmanuel Ojeda a los 28 minutos. Barracas, por su parte, sufrió el impacto inicial pero contó con un penal antes del descanso que Iván Tapia no pudo convertir, gracias a la gran atajada de Sebastián Meza.
El segundo tiempo mantuvo la intensidad y los roces de los primeros 45 minutos. Barracas adelantó líneas y buscó el empate a través de Candia, Ruiz e Insúa, mientras Huracán trató de explotar los espacios con Sequeira y Ojeda.
A los 26 minutos, el VAR (José Carreras) volvió a intervenir y Gariano sancionó una nueva mano dentro del área, esta vez de Facundo Waller. Rodrigo Insúa asumió la responsabilidad y, a los 32, cambió la pena máxima por gol con un remate al centro del arco, sellando el 1-1.
El tramo final tuvo mucha fricción, tarjetas amarillas y un Barracas volcado al ataque, aunque Meza volvió a responder cada vez que fue exigido. El cierre del encuentro fue puro nervio: 11 minutos adicionados, aproximaciones de los dos lados y un Huracán obligado a ir por la victoria que no consiguió.
Todos los árbitros de la primera jornada del Torneo Apertura
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel E. Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2 Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Ariel Penel
AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Juan Pablo Loustau
