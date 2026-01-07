Días y horarios de las primeras fechas del Torneo Apertura 2026

Se dio a conocer el cronograma completo de los partidos de las primeras doce fechas del campeonato de Primera División.

La Liga Profesional de Fútbol difundió la programación, con días y horarios, de las primeras doce fechas del Torneo Apertura 2026 . Si bien el fixture ya se conocía, la entidad se adelantó para confirmar la información completa de las programaciones para que todos los hinchas tomen nota.

El certamen se iniciará el jueves 22 de enero con cinco partidos. A las 17:00 abrirán el torneo desde Mar del Plata Aldosivi y Defensa y Justicia. A las 20 se medirán en Santa Fe Unión y Platense, mientras que a la misma hora se dará pitazo inicial partido entre Banfield y Huracán. A las 22:15 habrán otros dos partidos para cerrar la jornada: desde Santiago del Estero se enfrentarán Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza (uno de los nuevos) e Instituto - Vélez en Córdoba.

El sábado será el turno de debutar de Racing y River. La Academia visitará a Gimnasia en La Plata mientras que el Millonario hará lo propio con Barracas Central. Completan ese día Rosario Central recibiendo a Belgrano. El domingo estará reservado para Boca – Deportivo Riestra, Tigre contra el debutante Estudiantes de Río Cuarto y el duelo que cerrará la primera fecha: Argentinos Jrs. vs Sarmiento. La segunda fecha tendrá la particularidad de empezar el lunes próximo a la primera jornada.

Los partidos más destacados

Por la segunda fecha se destaca el partido del miércoles 28 a las 22:15 entre el vigente campeón argentino, Estudiantes, y Boca Juniors. Antes, a las 20, se dará inicio al partido entre River y Gimnasia de La Plata, en el primer juego de local para el Millonario en el 2026.

De la tercera fecha vale la pena anotar los partidos que se jugarán el domingo 1° de febrero. Boca que recibirá a Newell's desde las 19:15 y a su termino, en el Gigante de Arroyito, jugarán Central y River. En la cuarta tendremos el primer clásico del año: Huracán vs San Lorenzo el domingo 8 de febrero desde las 19:15. A su término jugarán Vélez y Boca.

Por la quinta fecha tendremos un nuevo clásico, el platense. Domingo 15 a las 17 horas será el pitazo inicial entre Gimnasia y Estudiantes. La sexta será fecha interzonal y allí Boca recibirá a Racing el viernes 20 de febrero a las 20. Por su parte, dos días después, River visitará a Vélez.

En la octava fecha viviremos uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino: el rosarino. Newell's recibirá a Central el domingo 1° de marzo a las 17. En la fecha 9, el sábado 7 de marzo San Lorenzo enfrentará a Independiente. Mientras que el miércoles siguiente, por la fecha 10, el Ciclón irá contra Boca, en La Bombonera, desde las 19:45. 24 horas después se jugará uno de los clásicos de Córdoba: Talleres vs Instituto.

La fecha 11 será la del Clásico Cordobés: el domingo 15 de marzo desde las 17:30 Belgrano recibirá a Talleres. Para cerrar, por la fecha 12 se jugará el clásico entre Argentinos y Platense el domingo 22 de marzo a las 22:15.