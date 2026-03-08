Tras una falta de un defensor argentino, un jugador sufrió una escalofriante lesión: las imágenes

Una impactante lesión marcó el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa por la Liga de Ecuador. El mediocampista Jean Pierre Arroyo Vernaza sufrió una grave fractura de tibia y peroné luego de una dura barrida del defensor argentino Brian Negro . La jugada generó una escena de fuerte conmoción dentro del estadio y obligó a detener el encuentro durante varios minutos. Por supuesto, el árbitro no dudó en expulsar inmediatamente al central por la gravedad de la infracción.

La acción ocurrió a los 61 minutos del partido, cuando el damnificado avanzaba con la pelota a gran velocidad. En ese momento, el zaguero intentó frenar la jugada con una entrada muy fuerte que terminó impactando de lleno en la pierna izquierda del futbolista . El golpe fue tan violento que la lesión resultó visible de inmediato, lo que provocó preocupación entre jugadores y cuerpo médico. El mediocampista quedó tendido en el césped mientras recibía asistencia urgente .

Las imágenes generaron una fuerte reacción emocional entre los protagonistas del encuentro. Algunos futbolistas de Independiente del Valle, como Mateo Carabajal y Junior Sornoza, no pudieron ocultar su angustia ante la gravedad de la situación. “Los tres puntos no importan, eran para darle una alegría a Vernaza. Si no nos cuidamos entre nosotros es difícil ”, expresó el propio Carabajal tras el final del partido.

La tensión en el campo aumentó después de la jugada que terminó con la lesión. El juez decidió expulsar al ex Colón de inmediato y posteriormente también sancionó a Jordy Alcívar y Christopher Angulo tras un cruce entre ambos que fue revisado mediante el VAR. El clima dentro del estadio se volvió muy tenso mientras los médicos atendían al volante. Finalmente, Arroyo fue retirado en camilla y trasladado rápidamente en ambulancia.

Una vez reanudado el encuentro, el Negriazul logró imponerse por 3-1: durante el compromiso, el delantero Matías Perelló marcó un doblete y Emerson Pata completó el marcador para el equipo local. Sin embargo, el resultado deportivo quedó totalmente opacado por la gravedad de la lesión. Incluso el gol tempranero de Elvis Velasco para el Ponchito pasó a un segundo plano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDV_EC/status/2030443821159301606&partner=&hide_thread=false Toda la familia #IDV estamos contigo Jean Pierre. Mucha fuerza amigo volverás mas fuerte #FuerzaJeanPierre #UnidosIDV pic.twitter.com/ML3QtCXAcF — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 8, 2026

El presidente de Independiente habló de la evolución de Angulo

Tras el partido, el presidente de Independiente Franklin Tello brindó detalles sobre el estado del futbolista: el dirigente confirmó que Arroyo fue trasladado a la Clínica Santa Cecilia para realizarle estudios médicos y preparar la operación correspondiente. “Estamos esperando que nos den el resultado de la radiografía”, explicó. El mandamás también reconoció el impacto que generó la escena entre los presentes.

Tello describió el momento posterior a la lesión como uno de los más difíciles vividos por el club en los últimos tiempos. “Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil”, señaló. Mientras tanto, compañeros, dirigentes e hinchas permanecen atentos a la evolución del joven mediocampista.