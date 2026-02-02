La cooperativa de luz de Plottier anunció que tendrá un 30% más de energía

Así lo confirmó su presidente Facundo Gaitán luego de una reunión que mantuvo con las autoridades de Cammesa. También aseguró que habrá solo cortes de energía programados.

Luego de varias manifestaciones de los vecinos de Plottier molestos por los reiterados cortes de luz, las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier anunciaron este lunes que tendrán "un 30% más de energía" y que realizarán tareas de poda de árboles para evitar nuevas interrupciones en el servicio.

Así lo confirmó el presidente de la entidad, facundo Gaitán, a LM Neuquén tras mantener una reunión con el directorio de CAMMESA, autoridades del EPEN y los presidentes de las distintas cooperativas de luz de la provincia.

"Calculamos que vamos a tener un 30 % más de energía. Con esta ampliación más los trabajos de poda que vamos a llevar adelante y si el clima acompaña solo tendremos cortes de energía programados", confirmó Gaitán.

El presidente de la Cooperativa de Plottier informó que la mayor potencia que CAMMESA otorgará a la cooperativa "no solo será para atender la situación actual, sino también para que esta ampliación se mantenga en el tiempo, lo que fortalecerá el servicio eléctrico en la ciudad".

facundo gaitan y cammesa

Además, confirmó que a partir del martes comenzarán los trabajos de poda en el sector oeste de Plottier, sobre las líneas de conducción de media tensión. "Estas tareas estarán a cargo de una empresa especializada, que en su mayoría trabaja con líneas energizadas. En algunos casos puntuales, será necesario realizar cortes programados, los cuales serán informados previamente por los canales oficiales de la cooperativa", detalló.

Gaitán y las autoridades del EPEN "definieron acciones conjuntas de maniobras y obras para dar respuesta a la situación actual y garantizar un servicio confiable a futuro", confirmaron en un comunicado.

Finalmente, informaron desde la Coope que el presidente del EPEN, Mario Moya, se ofreció a recibir cuando ellos lo soliciten al intendente de Plottier, Luis Bertolini, a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa y los concejales, para ponerlos en conocimiento de la situación energética que atraviesa la provincia.

Reclamos

Los inconvenientes por los cortes de luz en Plottier continuaron durante el fin de semana y los vecinos siguen movilizados para reclamar una mejora en el servicio. Este lunes por la mañana un grupo se reunió frente a la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos para recaudar firmas en una nota que reclama el llamado a elecciones para cambiar las autoridades.

Desde las 9 un grupo de vecinos de distintos barrios de la ciudad solicitaron a las personas que circulaban por esa zona que apoyen el pedido de convocatoria a elecciones que buscan presentar ante las actuales autoridades.

En la nota, los vecinos promueven la elección de autoridades, la aplicación de energías alternativas como paneles solares y piden respuestas rápidas a los cortes de luz. Además, aseguraron que "no hay asambleas ni reuniones de delegados", "ni tampoco informes del síndico a los socios".

facundo gaitan y cammesa

Nadia Molinari, vecina del Loteo Social 2 contó a LM Neuquén que están pidiendo la convocatoria a asamblea de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier y la posibilidad de ver los libros contables.

La vecina contó que ante la manifestación en la puerta de la institución una empleada de la cooperativa se acercó y anunció que iba a atender a cada una de las personas que tuvieron inconvenientes con sus electrodomésticos ante los cortes de luz improvistos.

reclamo cooperativa de luz de plottier

"Igualmente no es eso solo lo que queremos solucionar. Queremos que haya elecciones y se renueven las autoridades", destacó Molinari.

Por otra parte, otra de las iniciativas que están llevando adelante los vecinos autoconvocados por los cortes de luz en Plottier es la de presentar una nota ante el Concejo Deliberante y ante el Municipio para reclamar la intervención de la institución con el objetivo de que pueda brindar un "buen servicio" a los vecinos.

reclamo plottier

Matías, otro de los vecinos organizados para reclamar la garantía del servicio de electricidad, explicó que reunieron representantes de cada barrio para poder tener representación en toda la ciudad. "Queremos explicaciones de porqué tenemos tantos cortes seguidos, queremos que nos cubran los daños de los electrodomésticos y que se avancen con las obras necesarias para que se pueda dar un servicio sin cortes", detalló.

Furia en Plottier

La comunidad de Plottier se levantó el jueves de la semana pasada y se autoconvocó frente a la Cooperativa de Servicios Públicos luego de reiterados cortes de luz en todos los barrios y más de una vez por día.

Un grupo de vecinos enojados fueron incluso hasta la puerta de la casa del intendente Luis Bertolini para reclamarle que intervenga la cooperativa para conseguir que pueda brindar un servicio sin interrupciones.

reclamo vecinos plottier corte de luz

Son varios los reclamos de los vecinos por la rotura de electrodomésticos ante los cortes de luz. Es el caso de Liliana, vecina del barrio Caminos del Sol quien perdió la heladera tras un corte de energía.

La vecina opinó que si Bertolini no interviene ante el mal servicio brindado, debería ser la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, la que tiene las herramientas para hacerlo.

"El Concejo debería pedir un informe detallado a la cooperativa sobre causas, plan de inversiones y cronograma de obras. Impulsar una sesión especial o convocatoria a audiencia pública con la presencia de autoridades de Cooperativa de Luz, el EPEN y Municipio. E iniciar o apoyar un proyecto orientado a brindar soluciones urgentes", manifestó.