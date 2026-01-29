Bronca y enojo en Plottier: los cortes de luz sin aviso despertaron el caos y reclamo de cientos de vecinos

En una semana se registró la interrupción de suministro eléctrico en tres ocasiones. Un grupo de vecinos se manifestó frente a la casa del intendente.

La cooperativa aseguró que las medidas fueron aplicadas por pedido del EPEN.

En los últimos días, se registraron reiterados cortes de luz sin previo aviso en varios barrios de la ciudad de Plottier , lo que generó el enojo y reclamo de los vecinos y vecinas . Las interrupciones del servicio fueron repentinas, con intentos fallidos de restitución y nuevas caídas que, en algunos casos, se extendieron por más de una hora. En estos momentos, varios usuarios se movilizan frente a la Cooperativa de Luz y otro grupo fue hasta la casa del intendente Luis Bertolini.

La situación se repitió en tres ocasiones durante esta semana . En plena ola de calo r, comerciantes y residentes de la localidad expresaron su descontento , ya que las altas temperaturas obligan a incrementar el uso de ventiladores y aires acondicionados para sobrellevar el clima.

Tras la interrupción del suministro, la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier fue el blanco de numerosas críticas , especialmente desde los barrios más alejados del centro, donde aseguran que los cortes fueron más frecuentes y prolongados. “En el centro no se cortó, pero en los barrios sí. Parece que hay ciudadanos de primera y de segunda” , expresó una vecina en su cuenta de X, que también responsabilizó a la empresa por posibles daños en equipos eléctricos y por riesgos a la salud ante las altas temperaturas.

protestas en Plottier por cortes de luz

Pasadas las 21.30, varios vecinos y vecinas de los barrios Colonia San Francisco y China Muerta, se están manifestando en Libertad al 400, frente a las oficinas de la cooperativa, cortando la circulación. Se espera que las protestas continúen también este viernes por la mañana en horario de atención.

protestas en Plottier por cortes de luz (2)

La respuesta de la empresa por los cortes de luz

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, se difundió este jueves un comunicado oficial en el que se explicó que las altas temperaturas y las olas de calor extremo provocaron un aumento significativo de la demanda energética, lo que impactó directamente en el sistema eléctrico local. En ese contexto, se informó que el EPEN solicitó aplicar restricciones preventivas en el servicio para evitar fallas mayores en la distribución.

Según la empresa, las medidas incluyen el uso responsable de la energía entre las 13 y las 18, consideradas las franjas de mayor exigencia para el sistema. También se indicó que las guardias permanecen activas ante cualquier eventualidad.

comunicado cooperativa luz plottier

Sin embargo, vecinos remarcaron que los cortes no fueron anunciados como programados y que, durante los episodios, resultó difícil comunicarse con el número de guardia.

Cientos de quejas, un mismo reclamo

El enojo por la constante interrupción del suministro eléctrico se multiplicó en redes sociales. A través de sus cuentas personales, vecinos y vecinas describieron la jornada como un capítulo de “terror”, con cortes a las 14, restituciones parciales y nuevas interrupciones por la noche.

“Prendían y apagaban la luz como si jugaran”, señaló una usuaria en su cuenta de Facebook. “Prendían y apagaban la luz como si jugaran”, señaló una usuaria en su cuenta de Facebook.

Otros vecinos apuntaron a la falta de inversión estructural. “Plottier creció, pero seguimos con los mismos equipos de cuando tenía siete barrios”, cuestionaron y reclamaron la instalación de nuevos transformadores. Varios mensajes también señalaron que, pese a los cortes reiterados, las facturas continúan llegando con montos elevados, sin descuentos ni compensaciones.

El reclamo incluye además daños en electrodomésticos, pérdida de alimentos y problemas con el suministro de agua, ya que en algunos sectores las bombas dejaron de funcionar por falta de energía. “A mi vecina se le quemó la heladera y nadie se hace cargo”, relató una mujer.

Frente a este escenario, muchos vecinos impulsan reclamos colectivos e incluso movilizaciones frente a la cooperativa para exigir explicaciones y soluciones de fondo.

Piden una auditoría en la cooperativa

El Partido Obrero de Plottier emitió un comunicado ante los reiterados cortes de energía eléctrica en el que aseguran que la situación no se trata de una crisis energética, sino de una “huelga de inversiones” por parte de la cooperativa y las autoridades municipales.

El texto solicita la apertura de las cuentas de la cooperativa al control de los usuarios y la realización de una auditoría técnica popular de la infraestructura. Además, responsabilizan al Concejo Deliberante por aprobar tarifazos y no garantizar las inversiones necesarias para un servicio eléctrico confiable.

En el mismo escrito señalan que los cortes dañan equipos domésticos y comerciales, y que las excusas oficiales sobre el “uso responsable de la energía” son insuficientes frente a los picos de temperatura superiores a 30 °C que se registran en la región.