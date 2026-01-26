La explosiva frase del Colo Barco contra sus compañeros: "No jugamos serios"

El jugador del Racing Estrasburgo estalló contra sus compañeros a pesar de conseguir una goleada.

El Colo Barco explotó contra sus compañeros a pesar del gran presente que atraviesa el Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 con el ex Boca como protagonista debido a que atraviesa un buen nivel futbolístico. Incluso estalló contra ellos en diálogo con la prensa luego de obtener una sólida victoria por 4-1 contra el Lille.

Es que en el cierre del encuentro el equipo le concedió el descuento aunque era imposible revertir el resultado que finalizó con una goleada donde colaboraron con goles Joaquín Panichelli y Julio Enciso, quien jugaba en la Premier League. “ No estoy contento porque no podemos no podemos conceder un gol así por no jugar en serio . Si queremos pelar por grandes cosas tenemos que jugar serio, ganando 1-0 o 4-0. Estas dos últimas jugadas no me gustaron para nada”, soltó ante las cámaras.

Por otra parte, sumó: “Por lo demás estoy muy contento con el equipo porque este es un campo difícil. Somos un gran equipo y estamos preparados para pelear arriba ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2015557287213928505&partner=&hide_thread=false “NO ESTOY CONTENTO, porque no podemos conceder un gol así POR NO JUGAR SERIO.



Si queremos pelar por grandes cosas tenemos que jugar serio, ganando 1-0 o 4-0. Estas dos últimas jugadas no me gustaron para nada”.



Valentín Barco, DESPUÉS DE GANAR ¡4-1! pic.twitter.com/LyLzBkUigr — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 25, 2026

El jugador de la selección que sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

Lionel Scaloni recibió malas noticias por la lesión de un jugador de la selección argentina. El defensor del Villarreal de España, Juan Foyth, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido del sábado ante el Real Madrid y se perdería el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio.

El submarino amarillo cayó 2-0 ante el Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España y, por si fuera poco, sufrió la sustitución prematura del argentino, uno de los pilares de los dirigidos por Marcelino García Toral, a los 24 minutos del primer tiempopor lesión.

La jugada fue desafortunada, ya que fue sin contacto con otro jugador y por la reacción del jugador se intuía algo grave. Tras someterse a estudios para determinar el grado de su lesión, el cuerpo médico del Villarreal confirmó lo peor para el campeón del mundo: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015159437766303832&partner=&hide_thread=false ALARMAS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: JUAN FOYTH SE LESIONÓ SOLO EN EL PARTIDO ENTRE VILLARREAL Y REAL MADRID.



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iCz9VGEjwI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

El tiempo de recuperación que deberá afrontar Juan Foyth

El futbolista formado en Estudiantes de La Plata deberá ser operado y su tiempo de recuperación es una incógnita que preocupa seriamente al seleccionador argentino Lionel Scaloni, que tiene al platense en una gran consideración para integrar la lista de convocados para disputar el próximo Mundial en junio.

En caso de que la rotura termine siendo completa, el tiempo de recuperación es cercano a un año, por lo que Foyth se quedaría definitivamente afuera de su segunda cita intercontinental. Si llegase a ser parcial, el tiempo de recuperación bajaría y existiría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 futbolistas argentinos.

El ex Estudiantes de La Plata fue parte de la convocatoria en Qatar, aunque sumó muy pocos minutos de juego. Sin embargo, para el cuerpo técnico es esencial su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como central o lateral.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el entrenador García Toral había afirmado que el argentino “es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

En su estadía en Villarreal que inició en 2020, es la tercera lesión de larga duración que atraviesa Foyth. Anteriormente, había sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

El cariñoso gesto de Franco Mastantuono con Foyth

El joven jugador del Real Madrid y la selección argentina, Franco Mastantuono, tuvo un cariñoso gesto con su compatriota Foyth en el partido por la Liga española.

Cuando los médicos ayudaban al defensor a retirarse del campo de juego tras su lesión, Mastantuono, quien fue titular en la Casa Blanca, se acercó para saludar al ex Estudiantes, en un gesto que demuestra la calidez del grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015159843707892198&partner=&hide_thread=false GRAN GESTO DE FRANCO: Mastantuono fue a saludar a Juan Foyth, mientras se retiraba lesionado del campo de juego.



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1fRaGRerof — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Otro que le mandó un mensaje de apoyo fue Enzo Fernández, que tras su partido con Chelsea habló sobre Foyth: "Obviamente cuando se lesiona un compañero o un compatriota de la Selección me pone triste. Le mando un fuerte abrazo y una pronta recuperación".