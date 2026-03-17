No va más: San Lorenzo echó a Damián Ayude antes de enfrentar a Deportivo Rincón

La derrota 5-2 de local ante Defensa y Justicia le dio el golpe de nocaut al ciclo. Suenan posibles reemplazantes.

La goleada 5-2 ante Defensa y Justicia terminó de darle el golpe de nocaut a Damián Ayude que venía tambaleando en la dirección técnica de San Lorenzo en un contexto difícil en líneas generales para la institución. Sus palabras en conferencia de prensa afirmando que continuaría en el cargo fueron solo deseos y esta mañana la comisión directiva le comunicó el fin de ciclo.

"Obviamente que no estoy pensando en dar un paso al costado. Mañana está programado el entrenamiento y somos optimistas en que va a cambiar la situación. Hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder", había dicho en conferencia de prensa este lunes por la noche tras el resultado abrumador que marcó el final de su paso por el club. Sus palabras fueron en vano debido a que la decisión del club fue en sentido contrario.

Fue Pablo Pitu Barrientos , presidente del fútbol profesional, quien le comunicó la decisión al DT luego de un ciclo que venía en la agonía y terminó de sentenciar su fin con un rendimiento preocupante del plantel en distintos aspectos, tanto deportivo como en la falta de rebeldía para no sufrir una goleada en su estadio. A su vez, hace algunas fechas atrás el equipo sufrió una de las cachetadas más fuertes como la derrota en el clásico ante Huracán (0-1).

Ayude

Hasta el momento no surgieron nombres concretos por los que el Cuervo hará un intento para que tome el control de un plantel que ahora no tiene dirección técnica. Por el momento tomará el mando en formato interinato Alan Capobianco, DT de la Reserva.

Los números de Ayude en el primer equipo

Dirigió 29 encuentros, en los cuales consiguió 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas,

Cómo fue la derrota que sentenció la salida de Ayude

El próximo viernes, a partir de las 21:15, el fútbol neuquino tendrá un partido histórico cuando Deportivo Rincón enfrente a San Lorenzo por 32avos de final de la Copa Argentina. Apenas cuatro días antes de ese encuentro, el Ciclón sufrió una goleada contundente por parte de Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura de la Copa de la Liga.

El Halcón se aprovechó del mal momento y los errores defensivos del Ciclón, que contra el León del norte neuquino puede tener un partido bisagra en el año.

Para Rincón será su primer cotejo oficial de la temporada, después de haber disputado seis amistosos en la pretemporada.

De arranque, el equipo dirigido por Mariano Soso se puso en ventaja cuando el defensor Elías Pereyra marcó el 1-0 para Defensa. Tras un desborde a fondo por la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez, su centro al segundo palo para el formado en San Lorenzo que remató cruzado y cumplió con la ley del ex, poniendo el 1-0 para el "Halcón" ante su club formador.

defensa casla

A los 44 minutos, tras una serie de toques, Elías Pereyra abrió para el desborde de Héctor David Martínez por la derecha que metió el centro al área chica donde apareció Gutiérrez y anotó el segundo gol de la tarde.

Ya en el complemento, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal para la visita a los 17 minutos del complemento, tras observar una infracción de Ignacio Perruzzi dentro del área, otra vez sobre Gutiérrez, gran figura del partido (foto). Aaron Molinas lo cambió por gol.

gutierrez defensa san lorenzo

San Lorenzo fue al frente como pudo, en medio de un clima hostil y con la hinchada muy enojada.

A los 20' del complemento, Rodrigo Auzmendi, que había ingresado minutos antes, descontó para San Lorenzo.

Tras un desborde a fondo de Teo Rodríguez Pagano, el juvenil metió un gran centro al área chica donde el ex jugador de Banfield anticipó la salida en falso del arquero uruguayo Christopher Fiermarin y puso el 3-1.

Pero la ilusión duró poco. Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja y se fue expulsado en San Lorenzo a los 22 minutos del complemento. En mitad de cancha, Gutiérrez inició su carrera y el juvenil lo barrió por detrás, haciendo que el árbitro Dóvalo no dude y lo expulse de manera directa.

A falta de 15' para el final, tras un desborde a fondo de Rubén Botta por la izquierda y el buscapié al segundo palo, otro formado en San Lorenzo, Agustín Hausch, empujó para el 4-1.

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El arquero Christopher Fiermarin le contuvó el penal a Cuello, que lo ejecutó a la izquierda del uruguayo.

En los minutos finales, Azumendi volvió a decir presente y descontó por segunda vez para el local, pero con el partido totalmente quebrado David Barbona estampó el 5 a 2 definitivo.

Síntesis

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Héctor David Martínez, Emiliano Amor, Lucas Souto, Damián Fernández; Santiago Nahuel Sosa, Aaron Molinas, Elías Pereyra, Rubén Botta; Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Goles: PT 1' E.Pereyra (DyJ); 44 J.Gutiérrez (DyJ). ST, 20 Molinas de penal (DyJ); 21 y 44 Auzmendi (SL); 30 Hausch (DyJ); 50 Barbona (DyJ).

Cambios: ST, al inicio, Teo Rodríguez Pagano por De Ritis (SL); 18m Gonzalo Abrego por Gulli (SL) y Rodrigo Auzmendi por Vietto (SL); 25m Julián López por E.Pereyra (DyJ), Samuel Lucero por D.Fernández (DyJ) y Facundo Altamira por Botta (DyJ); 33m Mauricio Cardillo por Tripichio (SL); 35m David Barbona por Hausch (DyJ); 47m Alan Coria por J.Gutiérrez (DyJ).

Incidencia: ST, 22 expulsado Ladstatter (SL); 38 Fiermarín (DyJ) le atajó un penal a Cuello (SL).