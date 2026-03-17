El descargo de Rosario Central tras la desubicada gastada de sus hinchas a Newell's

La institución publicó un comunicado tras las burlas que hicieron los hinchas Canallas por la victoria ante la Lepra en el clásico.

El partido de Rosario Central ante Banfield quedó marcado por una dedicatoria de la hinchada en el Gigante de Arroyito para su clásico Newell's luego de vencerlo por 2-0 en condición de visitante en la fecha 9 del Torneo Apertura. Al inicio del encuentro, la hinchada exhibió muñecas inflables con camisetas rojinegra y las lanzó al campo de juego.

Ante este episodio registrado las autoridades de Seguridad de la provincia de Santa Fe prestaron suma atención en el episodio que cruzó la línea del folclore del fútbol y se convirtió en una imagen obscena. Según trascendió podría haber sanciones como la prohibición de ingresar banderas al estadio e instrumentos, aunque todavía no se han definido medidas.

En la antesala de lo que podrían ser las medidas ante lo sucedido, el club emitió un extenso comunicado afirmando que hay una investigación interna para analizar la situación con profundidad: "El Club Atlético Rosario Central informa que en relación a los l amentables hechos de público conocimiento ocurridos durante el último encuentro contra el Club Atlético Banfield hemos iniciado los sumarios pertinentes y hemos abierto una investigación interna para identificar a los responsables de tan desagradables conductas. Estos actos y manifestaciones no son Folclore, son actos ofensivos e inadmisibles que van en contra de los valores de esta prestigiosa institución; y que no hacen más que perjudicar la imagen de un club que hace tiempo está trabajando para ser una institución modelo y trascender con sus acciones".

Por otra parte, sumaron: "Asimismo nos encontramos cercanos a iniciar competencias internacionales y nos genera una gran preocupación advertir que ciertos socios o simpatizantes no alcanzan a comprender el enorme perjuicio que le genera al club todo acto que represente probables sanciones tanto económicas como deportivas"

En su comunicado cerraron: "Desde el club estamos trabajando para identificar a las personas responsables y, una vez individualizadas, se procederá a imponer las sanciones que correspondan. Reafirmamos nuestro compromiso permanente con el respeto, la convivencia y la erradicación de cualquier manifestación de violencia o discriminación en el ámbito deportivo".

Más allá de la sanción que podría tener en el plano decorativo como elementos de la hinchada, en la institución temen que haya medidas económicas que puedan afectar las arcas del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2033176779129524531&partner=&hide_thread=false La CARGADA de Rosario Central a Newell's con MUÑECAS INFLABLES por el resultado del último clásico.pic.twitter.com/UtYxi7nREB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 15, 2026

No va más: San Lorenzo echó a Damián Ayude antes de enfrentar a Deportivo Rincón

La goleada 5-2 ante Defensa y Justicia terminó de darle el golpe de nocaut a Damián Ayude que venía tambaleando en la dirección técnica de San Lorenzo en un contexto difícil en líneas generales para la institución. Sus palabras en conferencia de prensa afirmando que continuaría en el cargo fueron solo deseos y esta mañana la comisión directiva le comunicó el fin de ciclo.

"Obviamente que no estoy pensando en dar un paso al costado. Mañana está programado el entrenamiento y somos optimistas en que va a cambiar la situación. Hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder", había dicho en conferencia de prensa este lunes por la noche tras el resultado abrumador que marcó el final de su paso por el club. Sus palabras fueron en vano debido a que la decisión del club fue en sentido contrario.

Fue Pablo Pitu Barrientos, presidente del fútbol profesional, quien le comunicó la decisión al DT luego de un ciclo que venía en la agonía y terminó de sentenciar su fin con un rendimiento preocupante del plantel en distintos aspectos, tanto deportivo como en la falta de rebeldía para no sufrir una goleada en su estadio. A su vez, hace algunas fechas atrás el equipo sufrió una de las cachetadas más fuertes como la derrota en el clásico ante Huracán (0-1).

Ayude

Hasta el momento no surgieron nombres concretos por los que el Cuervo hará un intento para que tome el control de un plantel que ahora no tiene dirección técnica. Por el momento tomará el mando en formato interinato Alan Capobianco, DT de la Reserva.

Los números de Ayude en el primer equipo

Dirigió 29 encuentros, en los cuales consiguió 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas,