Gonzalo Higuaín reapareció en público y sorprendió con su irreconocible apariencia

El exdelantero de la Selección Argentina fue visto en Miami por un fanático que le pidió una foto y subió a redes sociales.

El ex delantero Gonzalo Higuaín , quien es recordado en la Selección argentina por los goles que erró en las finales del Mundial 2014 y la Copa América de 2015 y 2016, apareció en Miami con unlook irreconocible.

A poco más de tres años de su retiro del fútbol profesional, el “Pipita” se sacó una foto con un fanático en una tienda de artículos deportivos de la ciudad estadounidense y rápidamente se hizo viral por su aspecto, ya que aparece con un look casual y una prominente barba.

Higuaín, que debutó en River y se destacó en equipos de primer nivel como el Real Madrid de España, el Napoli y la Juventus de Italia, se retiró del fútbol a finales del 2022, cuando jugaba para el Inter Miami de Estados Unidos , equipo que actualmente cuenta entre sus filas con el astro rosarino Lionel Messi .

Así luce Higuaín a más de tres años de su retiro

gonzalo higuain apariencia

Gonzalo Higuaín se encuentra en Miami ejerciendo su cargo como entrenador de Desarrollo de Jugadores del Inter Miami II de la Major League Soccer Next Pro, tercera división del futbol estadounidense, desde septiembre de 2024.

En septiembre de 2020, el delantero franco-argentino se unió al joven equipo del Estado de Florida que estaba en su segundo año en la Major League Soccer. En Miami, el ex futbolista del Real Madrid de España se convirtió en la primera estrella que recaló en el equipo propiedad del mediocampista inglés David Beckham y dejó un recuerdo imborrable con 29 goles en 70 partidos hasta octubre de 2022 cuando decidió retirarse del fútbol.

Dos años después, el oriundo de la ciudad francesa de Brest volverá a estar en las filas del Inter Miami pero, esta vez, fuera del campo de juego ya que será el Player Development Coach (Entrenador de Desarrollo de Jugadores).

El exdelantero de 36 años acompaña a su hermano Federico, el entrenador del equipo filial, a Cristian Ledesma, ex jugador de River, que es el asistente del director técnico y a Guillermo Hoyos, ex futbolista de Boca, que ocupa el rol de director de desarrollo y metodología.

La función principal que cumple Higuaín es la de guiar y facilitar la adaptación de los jugadores que surgen de las inferiores y en la primera división de la segunda categoría.

El deporte que practica Gonzalo Higuaín tras dejar el fútbol

Tras lo que fue su retiro del fútbol profesional en octubre de 2022 con la camiseta del Inter Miami de Estados Unidos, el séptimo máximo goleador de la “Albiceleste” se alejó del mundo del fútbol y terminó acercándose al pádel, deporte del cual se consagró campeón hace unos años en el Open Club de Miami.

En dupla con el venezolano Tarek Deham, el franco-argentino conquistó el certamen que se disputó en abril de 2024 y, como premio, se ganó 300 dólares.

Según se pudo saber, empezó a practicar pádel de forma recreativa pero poco a poco volvió a renacer el fuego de la competitividad en él y se anotó en torneos con mejores jugadores y mayor dificultad. Su rutina familiar en Miami comenzó a girar alrededor del Pádel Club Miramar, donde asiste con su mujer y su hija de 5 años.