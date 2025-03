El padre del Pipa Higuaín reveló porqué su hijo nunca volvió a River

Este lunes, su padre, Jorge Higuaín, rompió el silencio y reveló en una entrevista con La Página Millonaria por qué su hijo no volvió a vestir la camiseta de River. El exdefensor, que también supo jugar en el club de Núñez entre 1988 y 1992, fue contundente: “Cuando lo quisieron traer, él no estaba bien y me dijo: ‘Papá, si vuelvo a River es estando diez puntos, si no, no’”.