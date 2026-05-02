Franco Colapinto perdió posiciones en la largada y no pudo sumar puntos en la sprint

El piloto argentino de Alpine no pudo sumar puntos, pero dejó señales prometedoras de cara a la carrera del domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y quedó muy cerca de sumar puntos nuevamente en la categoría reina del automovilismo.

El triunfo quedó en manos del británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.

Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

colapinto miami

Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris lideró de principio a fin, mientras que el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo una actuación para el olvido debido a que largó segundo, pero perdió dos posiciones en la largada y luego de la carrera recibió una penalización de cinco segundos, por lo que terminó sexto.

La sorpresa de la carrera fue Gasly, que largó décimo y tras una gran largada escaló al octavo lugar para mantener dicha posición para así sumar un punto.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Miami

1- Lando Norris (McLaren).

2- Oscar Piastri (McLaren).

3- Charles Leclerc (Ferrari).

4- George Russell (Mercedes).

5- Max Verstappen (Red Bull).

6- Kimi Antonelli (Mercedes).

7- Lewis Hamilton (Ferrari).

8- Pierre Gasly (Alpine).

Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone terminó cuarto en la sprint de Miami

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una gran actuación para terminar cuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 2 y así sumar sus primeros puntos en la categoría.

El triunfo quedó en manos de búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron el neerlandés Laurens van Hoepen (Trident) y el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport).

Varrone, quien largó en la quinta posición, tuvo una muy buena largada para colocarse cuarto e ilusionarse con pelear por el podio.

El argentino mantuvo la posición con mucha paciencia, aunque en todo momento se mostró a la espera de algún error de sus oponentes para intentar meterse entre los tres primeros.

En la decimotercera vuelta buscó superar al paraguayo Joshua Durksen (Invicta Racing), aunque este último protagonizó una gran defensa para mantener la posición. Luego de esta pelea con el piloto del país vecino, Varrone sufrió el tiempo perdido y fue superado por Dunne.

Finalmente, en la vigésimo primera vuelta Varrone se repuso y adelantó a Durksen, mientras que en los últimos giros hizo gala de su gran defensa para aferrarse a la cuarta posición con la que terminaría cruzando la bandera a cuadros y de esta manera sumar sus primeros cinco puntos en la categoría.

En lo que respecta a lo que fue la pelea por el triunfo, se vivió un final para el infarto en el que Tsolov superó recién en la última vuelta a van Hoepen y en las últimas curvas se sumó a la pelea Dune, aunque finalmente el búlgaro se quedó con el triunfo.

Esta victoria le permite a Tsolov afianzarse en la primera posición del campeonato con 35 puntos, nueve más que van Hoepen, que es su único escolta.

Los otros pilotos que sumaron puntos en la sprint del GP de Miami fueron Durksen, Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), Gabriele Mini (MP Motorsport) y Dino Beganovic (DAMS). La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 13:30 (hora de Argentina).