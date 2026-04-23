Grave denuncia a jugadores de inferiores de Rosario Central por violencia y abusos

El club emitió un comunicado en el que avisa que se activó el protocolo para este tipo de situaciones.

Un escándalo de grandes proporciones se desató en Rosario Central con una grave denuncia por violencia y abusos ocurridos, presuntamente, en una categoría de divisiones inferiores de la institución santafesina. La acusación tomó trascendencia pública y el club explicó la situación en un comunicado.

"Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada", detalló el texto que fue publicado en la página y compartido a través de las redes sociales oficiales.

"También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo. Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución", agregaron.

central inferiores

Qué dice la denuncia puntualmente

Según especificó el diario La Capital de Rosario, "dos fuentes cercanas al caso, que pidieron reserva de identidad, confirmaron que existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones y prácticas de exposición entre pares, así como episodios de hostigamiento virtual. Estos hechos habrían generado un clima de miedo entre algunos integrantes del grupo, con impacto en la continuidad de los chicos en la actividad deportiva".

En cuanto al contexto, puntualizan que "los episodios denunciados habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, principalmente en vestuarios, grupos de mensajería instantánea y transporte, y tendrían como protagonistas a menores de la misma división".

Como se trata de hechos que involucran a menores de edad, "corresponde resguardar sus identidades y extremar los cuidados al difundir el caso, en línea con la legislación vigente en materia de niñez".