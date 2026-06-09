La trama del histórico árbitro que protagoniza un conflicto diplomático a horas de arrancar el Mundial 2026.

Era el primer árbitro en la historia de su país en llegar a la Copa del Mundo pero no logró ingresar a los Estados Unidos.

A horas de arrancar el tan esperado Mundial 2026 , se generó una situación totalmente escandalosa. Lo que comenzó como una situación migratoria confusa ahora escaló a una cuestión de Estado. El Gobierno de Somalia reclamó explicaciones a Estados Unidos y a la FIFA luego de que el árbitro Omar Abdulkadir Artan fuera rechazado al intentar ingresar a uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo.

El caso generó un fuerte impacto porque Artan no era un árbitro más dentro de la nómina del torneo. Su designación representaba un acontecimiento histórico para el fútbol somalí, ya que iba a convertirse en el primer juez de ese país en participar de una cita mundialista. La situación fue reconstruyéndose con el correr de los días. Los árbitros designados para el Mundial comenzaron su concentración una semana antes del inicio del torneo, pero Artan todavía no había logrado resolver su situación migratoria.

Después de permanecer varios días en Kenia realizando gestiones, obtuvo un pasaporte diplomático que le permitió continuar viaje. Desde Nairobi voló hacia Turquía y posteriormente intentó ingresar a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Miami.

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Sin embargo, las autoridades migratorias le negaron la entrada y ordenaron su regreso a territorio turco. Posteriormente, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense explicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por cuestiones vinculadas al proceso de verificación de antecedentes.

Qué dijo el Gobierno de Somalía

La respuesta del Gobierno de Somalía no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Juventud y Deportes calificó el episodio como "lamentable" y confirmó que inició gestiones diplomáticas junto al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener una explicación formal tanto de Estados Unidos como de la FIFA.

Las autoridades destacaron que Artan representa un símbolo del crecimiento del deporte somalí y recordaron que su presencia en el Mundial constituía un motivo de orgullo nacional. También remarcaron que el árbitro construyó una trayectoria que lo llevó a representar a Somalia en las principales competiciones africanas e internacionales.

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Mientras el conflicto crece cada día más, la FIFA intenta tomar distancia del episodio. El organismo recordó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones y señaló que la concesión de visados y los controles fronterizos corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales. En ese sentido, un portavoz aclaró que "la FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del señor Artan no cambiará por el momento".

Artan, por su parte, evitó la confrontación y eligió un mensaje de agradecimiento al asegurar que "quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF todo su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro". Además, agradeció "a la familia del fútbol" por los mensajes recibidos, les deseó éxito a sus compañeros durante el Mundial y expresó su deseo de reencontrarse con ellos en futuras competiciones.