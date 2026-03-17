Se completó el cuadro para las semifinales de la Copa Provincial de Lifune

Con tres partidos el domingo y uno el lunes, se definieron los cuatro postulantes a campeonar en el primer torneo del año.

Maronese derrotó a Independiente el lunes por la noche.

Después de un fin de semana lluvioso, este lunes se definió el clasificado que faltaba para las semifinales de la Copa Provincial de Lifune . Luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, Maronese venció por penales a Independiente en Centenario y se metió en la siguiente instancia.

El Dino erró menos desde los doce pasos. Ramiro Sepúlveda comenzó anotando para el equipo de Oeste capitalino, mientras que Manuel Berra la tiró por arriba del arco y Julián Martín remató al travesaño. Más allá del errado por Lucio Gómez, también desviado arriba del horizontal, Jorge Piñero Da Silva, Eduardo Figueroa y Juan Romero macaron para Maronese.

No alcanzaron los penales anotados por Pablo Namuncurá y Mauricio Quilodrán en favor del Rojo.

Para el Dino fue una pequeña revancha, luego de que Independiente lo eliminara en fase de grupos del último Regional Amateur.

En semifinales, el equipo de Hugo Silva será rival de Alianza de Cutral Co, que superó 1 a 0 a Río Grande el domingo y lo esperaba en esa instancia.

Del otro lado del cuadro, San Patricio del Chañar enfrentará a Petrolero. El Santo venció 3 a 1 a Sociedad Estudiantil de Chos Malal en Senillosa, mientras que el Matador derrotó 2 a 0 a Esperanza en Centenario.

Ya se sabe que la final se disputará en la cancha de Unión de Zapala, pero aun resta saber dónde se jugarán las semis.

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