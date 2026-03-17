Mientras San Lorenzo arde, un grupo de personas hizo una despedida de soltero en la ciudad deportiva: el comunicado del club

San Lorenzo atraviesa un escándalo por una situación insólita que fue registrada en el centro de entrenamiento horas previas a la goleada 5-2 que recibió por parte de Defensa y Justicia

San Lorenzo atraviesa un escándalo por una situación insólita que fue registrada en el centro de entrenamiento horas previas a la goleada 5-2 que recibió por parte de Defensa y Justicia en el Pedro Bidegain donde el equipo recibió una catarata de silbidos por el presente. No solo eso, sino que incluso decantó en la expulsión del entrenador Damián Ayude de su cargo.

El club no puede evitar los problemas e incluso pareciera que no existe un cuidado real para no quedar expuestos ante la opinión pública en un contexto delicado donde en materia deportiva acaba de quedarse sin técnico. Previo al encuentro trascendieron imágenes en las redes sociales donde se logra ver que se realizó una despedida de soltera en el predio deportivo del club.

Rápidamente la institución emitió un comunicado en las redes sociales refiriéndose a lo sucedido y cuáles son los pasos a seguir: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que se elevará al Tribunal de Ética y Disciplina un pedido de investigación sobre los hechos ocurridos el pasado sábado por la noche en la Ciudad Deportiva. El Tribunal, encargado de evaluar las conductas de los socios y socias, tomará las decisiones correspondientes en pos de respetar la institucionalidad ".

Despedida soltera San Lorenzo

Según se conoció, se trató de un festejo privado en las instalaciones del club el sábado por la noche donde se celebró la despedida de soltera de la hija de Lorena Allioni, una referente de La Butteler que murió hace años. Entre otra información, trascendió que tenía un trato cercano con Christian "Sando" Evangelista, actual intendente y exjefe de la facción de dicha hinchada, quien fue el padrino de la boda.

Al parecer el alquiler estuvo bajo las normativas de la institución aunque lo que generó indignación en los hinchas es el momento en el cual trascienden las imágenes debido a que el contexto no está para fiestas.

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Antes de jugar con Deportivo Rincón, San Lorenzo fue goleado de local y se quedó sin técnico

El próximo viernes, a partir de las 21:15, el fútbol neuquino tendrá un partido histórico cuando Deportivo Rincón enfrente a San Lorenzo por 32avos de final de la Copa Argentina. Apenas cuatro días antes de ese encuentro, el Ciclón sufrió una goleada contundente por parte de Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura de la Copa de la Liga.

El Halcón se aprovechó del mal momento y los errores defensivos del Ciclón, que contra el León del norte neuquino puede tener un partido bisagra en el año.

Para Rincón será su primer cotejo oficial de la temporada, después de haber disputado seis amistosos en la pretemporada.

De arranque, el equipo dirigido por Mariano Soso se puso en ventaja cuando el defensor Elías Pereyra marcó el 1-0 para Defensa. Tras un desborde a fondo por la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez, su centro al segundo palo para el formado en San Lorenzo que remató cruzado y cumplió con la ley del ex, poniendo el 1-0 para el "Halcón" ante su club formador.

defensa casla

A los 44 minutos, tras una serie de toques, Elías Pereyra abrió para el desborde de Héctor David Martínez por la derecha que metió el centro al área chica donde apareció Gutiérrez y anotó el segundo gol de la tarde.

Ya en el complemento, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal para la visita a los 17 minutos del complemento, tras observar una infracción de Ignacio Perruzzi dentro del área, otra vez sobre Gutiérrez, gran figura del partido (foto). Aaron Molinas lo cambió por gol.

gutierrez defensa san lorenzo

San Lorenzo fue al frente como pudo, en medio de un clima hostil y con la hinchada muy enojada.

A los 20' del complemento, Rodrigo Auzmendi, que había ingresado minutos antes, descontó para San Lorenzo.

Tras un desborde a fondo de Teo Rodríguez Pagano, el juvenil metió un gran centro al área chica donde el ex jugador de Banfield anticipó la salida en falso del arquero uruguayo Christopher Fiermarin y puso el 3-1.

Pero la ilusión duró poco. Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja y se fue expulsado en San Lorenzo a los 22 minutos del complemento. En mitad de cancha, Gutiérrez inició su carrera y el juvenil lo barrió por detrás, haciendo que el árbitro Dóvalo no dude y lo expulse de manera directa.

A falta de 15' para el final, tras un desborde a fondo de Rubén Botta por la izquierda y el buscapié al segundo palo, otro formado en San Lorenzo, Agustín Hausch, empujó para el 4-1.

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La pésima tarde del Ciclón cuando Dóvalo marcó un penal sobre Alexis Cuello a instancias del VAR.

El arquero Christopher Fiermarin le contuvo el penal a Cuello, que lo ejecutó a la izquierda del uruguayo.

En los minutos finales, Azumendi volvió a decir presente y descontó por segunda vez para el local, pero con el partido totalmente quebrado David Barbona estampó el 5 a 2 definitivo.

Síntesis

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Héctor David Martínez, Emiliano Amor, Lucas Souto, Damián Fernández; Santiago Nahuel Sosa, Aaron Molinas, Elías Pereyra, Rubén Botta; Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Goles: PT 1' E.Pereyra (DyJ); 44 J.Gutiérrez (DyJ). ST, 20 Molinas de penal (DyJ); 21 y 44 Auzmendi (SL); 30 Hausch (DyJ); 50 Barbona (DyJ).

Cambios: ST, al inicio, Teo Rodríguez Pagano por De Ritis (SL); 18m Gonzalo Abrego por Gulli (SL) y Rodrigo Auzmendi por Vietto (SL); 25m Julián López por E.Pereyra (DyJ), Samuel Lucero por D.Fernández (DyJ) y Facundo Altamira por Botta (DyJ); 33m Mauricio Cardillo por Tripichio (SL); 35m David Barbona por Hausch (DyJ); 47m Alan Coria por J.Gutiérrez (DyJ).

Incidencia: ST, 22 expulsado Ladstatter (SL); 38 Fiermarín (DyJ) le atajó un penal a Cuello (SL).