El presidente de Argentinos Juniors destrozó a Chiquito Romero: "Me mintió en la cara"

Cristian Malaspina habló sobre el breve paso del arquero por la institución y tiró varias bombas en sus declaraciones.

El paso de Sergio Chiquito Romero por Argentinos Juniors fue fugaz y quedó fuertemente marcado por su bajo nivel en el arco, en los pocos partidos que disputó. El presidente de la institución, Cristian Malaspina , habló sobre su fichaje, dejando varias bombas: "Me mintió en la cara".

Malaspina habló con el programa partidario "Me Gusta Más Argentinos", y dejó una declaración picante sobre el arquero, que terminó yéndose de la institución a menos de seis meses de firmar para reemplazar al Ruso Rodríguez por lesión.

Chiquito Romero llegó a Argentinos Juniors luego de estar colgado en Boca por una fuerte pelea con los hinchas , que lo terminó relegando al banco de suplentes. El Bicho decidió contratarlo tras la lesión del Ruso Rodríguez, teniendo la final de la Copa Argentina 2025 como gran objetivo.

Sobre el momento de la firma, Malaspina aseguró: "Yo tuve una charla con él antes de firmar y me siento defraudado. Me había dicho que estaba al cien y no pudo estar al cien. Le di la posibilidad antes de firmar de que me lo dije en la cara y me mintió. Se lo dije después cuando se fue".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2061931866291118139?s=20&partner=&hide_thread=false “LA VERDAD, ME SIENTO DEFRAUDADO”



Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y las fuertes frases sobre Chiquito Romero



"Él me ha dicho que estaba al 100% y no pudo estar al 100%. Me arrepiento de haber creído eso. Le di la posibilidad de que me lo diga… pic.twitter.com/A3k4q9sZD3 — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Además, agregó: "En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntas a una persona en la cara y miente... Es muy difícil".

El mismo presidente del Bicho había hablado al momento de fichar al arquero, dando otra versión: "Chiquito era todo lo que necesitábamos para este momento", manifestó en la previa de las semifinales de la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981504772973686874?s=20&partner=&hide_thread=false "CHIQUITO ERA TODO LO QUE NECESITÁBAMOS PARA ESTE MOMENTO"



Malaspina, presidente de #Argentinos, re refirió a la llegada de Sergio Romero al club. pic.twitter.com/83U4ZyPTnu — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

En la final del torneo nacional, Romero quedó marcado por el claro error en el primer gol de Independiente Rivadavia, en el que no llegó a cortar el centro, y luego falló al no atajar ningún penal en la tanda, lo que se consideraba una de sus grandes virtudes en el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1986229765439672723?s=20&partner=&hide_thread=false CHIQUITO ROMERO CALCULÓ MAL Y ALEX ARCE PUSO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS ARGENTINOS JUNIORS.



Qué linda arrancó la Final de la Copa Argentina…

pic.twitter.com/qdwvW0pbQ7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2025

Malaspina habló sobre Nico Diez

Otro de los puntos fuertes que tocó Malaspina en diálogo con el medio partidario fueron los rumores sobre la posible salida de Nico Diez, entrenador de Argentinos Juniors, que es pretendido por Racing.

"Nico Diez va a continuar porque tiene contrato hasta diciembre de 2027 y conozco cómo se maneja. Lo que quiera hacer Racing es tema de ellos. Conociendo al presidente, no creo que venga a hacer nada raro", comentó el presidente, con una fuerte postura ante los rumores.

El DT, que viene de hacer buenas campañas con el Bicho, aunque quedó en deuda en partidos importantes, es pretendido por Diego Milito para ser el sucesor de Gustavo Costas, que fue echado por el presidente de Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2061955204145201549?s=20&partner=&hide_thread=false PRIMER CONTACTO ENTRE RACING Y ARGENTINOS POR NICO DIEZ



Por la tarde del lunes hubo una charla entre Diego Milito y Cristian Malaspina, pero la respuesta del presidente del Bicho fue que el DT permanecerá en el club



Según pudo averiguar Olé, en las próximas horas habrá… pic.twitter.com/TBoCxNo2G0 — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Según informó Olé, Diez tiene una cláusula de 250 mil dólares para salir de la institución de La Paternal, además de un contrato hasta final del 2027. La intención de Milito sería arreglar su llegada sin necesidad de ejecutar la cláusula, para no generar polémica con Malaspina.