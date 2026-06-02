Con una sorpresa: el primer once que paró Scaloni pensando en el amistoso con Honduras

El entrenador de la selección Argentina empieza a preparar el amistoso, que servirá como previa para el arranque del Mundial 2026.

La selección argentina se medirá este sábado a las 21 horas ante Honduras , en el primer amistoso en la previa del Mundial 2026 , y Lionel Scaloni paró el primer once pensando en este encuentro, que puede servir para probar a algunos jugadores que llegan con lo justo. El DT, además, sorprendió con un nombre en el lateral derecho.

A dos semanas del debut en el Mundial ante Argelia en Kansas, el oriundo de Pujato tiene algunas preocupaciones por el estado físico de ciertos futbolistas, a los que ya les avisó que se los exigirá para tomar la decisión de reemplazarlos si es necesario.

Lionel Scaloni empezó a preparar el primer amistoso en la previa del Mundial, que será ante Honduras el sábado 6 de junio. Con varias bajas y una sorpresa, este es el equipo que se perfila.

En el arco estará Rulli, ante la ausencia del Dibu Martínez por su fractura en el dedo. La defensa tiene a tres recurrentes, con Otamendi y Lisandro Martínez en la saga central y Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. Por derecha se dio una de las sorpresas, con Nicolás Capaldo, que hará su debut con la selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2061886528838676498?s=20&partner=&hide_thread=false Nicolás Capaldo va a debutar contra Honduras. pic.twitter.com/8kK7VNSJjz — Gastón Edul (@gastonedul) June 2, 2026

El ex Boca no entró a la lista final de 26 jugadores, pero fue convocado para los amistosos, ya que Gonzalo Montiel es uno de los que se encuentra en la cuerda floja, por una lesión muscular que sufrió jugando para River.

En el mediocampo estarán los tres que jugaron la final de Qatar: Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. Thiago Almada y Giuliano Simeone acompañarán en la delantera a Lautaro Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2061906950321766850?s=20&partner=&hide_thread=false SCALONI PROBÓ UN PRIMER EQUIPO EN EE.UU. PENSANDO EN HONDURAS



Dentro del once inicial estuvo Nicolás Capaldo, quien podría hacer su debut con la Selección Argentina



Leo Messi, Dibu Martínez y Leandro Paredes están prácticamente descartados para el primer encuentro,… pic.twitter.com/kX4F37Togz — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Por esta razón podría cambiar la lista de 26 de la selección argentina

Según detallaron algunos periodistas especializados en el día a día de la selección, los entrenamientos que comenzaron el lunes por la noche en tierras estadounidenses serán exigentes.

"Tengo entendido que Scaloni, cuando fue recibiendo a cada uno de los jugadores, les bajó un mensaje a todos exactamente por igual. Esta semana y la que viene se las va a tomar para medir cómo está cada uno de los jugadores. Bajando el mensaje que el que no esté bien en estas dos semanas, se queda afuera del Mundial. Pero no como una amenaza, sino como que todos tienen que estar al máximo", explicó Edul en ESPN.

En la misma línea, desde Estados Unidos, Diego Monroig agregó: "Estos amistosos van a servir para tomar decisiones y los entrenamientos van a ser duros y Scaloni los va a llevar al límite a todos. El que no responda puede sufrir modificaciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2061230112066916841?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre los jugadores tocados de la Selección Argentina. pic.twitter.com/XBEFMxMxW1 — Gastón Edul (@gastonedul) May 31, 2026

Esta idea se respalda con lo ocurrido en la previa de Qatar 2022, cuando Joaquín Correa y Nicolás González fueron marginados por problemas físicos y se convocó a Ángel Correa y Thiago Almada, quienes finalmente fueron campeones del mundo.

Es que en caso de haber alguna modificación, el futbolista citado debe estar dentro de los 55 preliminares. Además, FIFA debe constatar que hay una lesión y hay tiempo hasta el día previo al debut en el Mundial.