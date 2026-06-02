La frase de Colapinto que ilusiona en la previa al GP de Mónaco.

El piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto , se prepara para correr en el GP de Mónaco , uno de los más importantes de la temporada, y mostró su emoción por girar en las calles de la ciudad en la que vive actualmente. Además, tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly reconocieron estar ilusionados con el rendimiento de Alpine en el próximo fin de semana.

"Ha sido una semana muy movida para el equipo desde la carrera en Montreal y muy positiva mientras buscamos mantener nuestro buen momento. Estuve en el simulador justo después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una rápida visita a París por mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto! Volví enseguida a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ajetreada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año", relató el argentino, que tendrá la chance de correr por las calles que transita a diario.

Sobre la expectativa por la llegada del GP de Mónaco, Colapinto agregó: "El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con los muros tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente en los coches de este año, que son más ligeros y ágiles. Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construyen el circuito cuando estoy en casa y no puedo esperar para subirme al coche en la primera práctica libre el viernes".

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Para finalizar, el segundo piloto de Alpine dejó claro cuál es el objetivo del equipo en este fin de semana: "Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el circuito y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos para dar el máximo. Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado aquí, el sábado probablemente sea el día más importante del año. Va a ser un fin de semana ajetreado y nuestro objetivo es volver a terminar en el top 10 y mantener nuestro buen rendimiento".

La felicidad de Gasly, el compañero de Colapinto

"Estoy deseando que llegue Mónaco este fin de semana, uno de mis Grandes Premios favoritos de la temporada. Es uno de esos circuitos con tanto prestigio e historia, así que es un placer conducir un Fórmula 1 aquí cada año. La clasificación es obviamente un punto destacado para nosotros los pilotos, ya que es cuando estamos absolutamente al límite y tienes esa increíble descarga de adrenalina, una sensación única que solo unos pocos podemos experimentar", comentó por su parte el primer piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly.

Gasly contó cómo fue su semana tras lo realizado en Montreal: "Venimos de nuestro mejor resultado de la temporada en Canadá con una buena suma de puntos. Aunque esto es bastante positivo, sabemos que el fin de semana estuvo lejos de ser sencillo por muchas razones. Pasé un tiempo en Enstone la semana pasada en el simulador y con los ingenieros para trabajar en muchas cosas mientras intentamos mejorar mi comodidad en el coche. Hemos dedicado muchas horas para estar preparados para este doblete en Mónaco y Barcelona, donde nuestro objetivo es seguir sumando puntos".

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Para finalizar, el francés sonrió al hablar del título conseguido por su equipo en la final de la UCL: "También llego a la semana de carrera con una sonrisa después de que el PSG ganara de nuevo la Champions League. ¡Eso me hizo muy feliz y espero estar igual de contento este fin de semana con otra buena actuación en el coche!".