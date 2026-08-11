La extraña movida de Bragarnik con la joya de Banfield: dónde jugará

Se trata del delantero Tiziano Perrota fue vendido a un club español, pero continuará al menos un año más en el fútbol argentino.

Banfield cerró este martes la venta de su joven delantero Tiziano Perrotta al Elche de España por una cifra cercana a los 4 millones de euros , pero el futbolista de 19 años no pondrá rumbo a Europa de inmediato. Como ya es costumbre en el entramado de Christian Bragarnik , el atacante será cedido a Defensa y Justicia por al menos un año, tiempo en el que completará los trámites para obtener su pasaporte comunitario y seguirá sumando rodaje en Primera División .

La operación no es un caso aislado, sino que responde a una estrategia ya probada por el grupo empresario que lidera Bragarnik, propietario del Elche y con fuerte injerencia en el Halcón de Varela.

El mecanismo es claro: adquirir los derechos de jóvenes promesas argentinas para el club español y mantenerlos temporalmente en Defensa y Justicia mientras se resuelven papeles y el jugador no pierde continuidad. Un procedimiento casi idéntico se realizó hace poco con Abiel Osorio , y ahora se repite con Perrotta, una de las joyas más cotizadas del fútbol argentino.

El contrato con el Elche será por cuatro temporadas, y Banfield, más allá del dinero fresco que ingresa a sus arcas, se aseguró un porcentaje de una futura venta, protegiéndose ante el previsible salto de valor del delantero en el mercado europeo.

Defensa y Justicia, que durante este mercado de pases ya había intentado quedarse con Perrotta sin éxito, finalmente lo tendrá en sus filas. La cesión no solo beneficia al jugador, sino que le permite al Halcón sumar un delantero zurdo con capacidad goleadora demostrada en Primera, algo que en Florencio Varela no desaprovechan.

Para Banfield, en cambio, la despedida del pibe habría sido el lunes pasado en la derrota 2-0 ante Belgrano, en el Florencio Sola, donde Perrotta fue titular y jugó los 90 minutos antes de que la operación quedara sellada.

Nacido en Nueve de Julio y de la categoría 2006, Perrotta llegó a las inferiores de Banfield en febrero de 2023 y su evolución fue meteórica: 7 goles en Sexta, 11 en Quinta y un rápido ascenso a Reserva, hasta firmar su primer contrato profesional en julio de 2025. Pero fue en 2026 cuando explotó definitivamente. Sus dobletes ante Newell's en el Apertura y sus dos tantos frente a Sarmiento en el actual Clausura lo posicionaron como una de las principales apariciones ofensivas del Taladro, llamando la atención no solo de Elche, sino también de Tigre y Vélez, además de otros clubes del exterior que siguieron sus pasos.

Con este movimiento, Bragarnik demuestra una vez más que su modelo de negocio sigue vigente: pescar talento joven en Argentina, blindarlo con el Elche y darle minutos en Defensa hasta que esté listo para dar el salto a España. Para Perrotta, Florencio Varela será la última escala antes de cruzar el Atlántico. Para Banfield, una venta millonaria que alivia sus finanzas. Y para el fútbol argentino, una nueva muestra de cómo el poder de un grupo inversor puede mover fichas a su antojo en el mercado local.