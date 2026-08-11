El Pollo Vignolo debutaría en primera a los 51: la inesperada propuesta que recibió

Este martes, el influencer El Scarso estuvo en ESPN. Se trata del mismo que popularizó al neocelandés Tim Payne antes del Mundial.

El fútbol argentino tuvo este mediodía un momento tan insólito como genuino en el programa F90 de ESPN . El popular influencer El Scarso , conocido por haber hecho famoso a Tim Payne con sus virales en redes, le ofreció en vivo al Pollo Vignolo la chance de cumplir su sueño postergado: debutar como futbolista profesional a los 51 años .

Lo que arrancó como una charla distendida entre el conductor y el creador de contenido se transformó en una propuesta concreta cuando El Scarso soltó la bomba ante las cámaras. "Mirá, un gran amigo mío llamado Pedro tiene un club en la Cuarta División de Uruguay : Real Montevideo .

Yo le conté de la situación de que a vos te hubiera gustado jugar en Primera y él me respondió: 'Si el Pollo quiere...' tiene el visto bueno. Esto es 100% real ", disparó el joven, con esa mezcla de seriedad y picardía que lo caracteriza.

Lejos de tomárselo como una broma o de esquivar el tema con un chiste, el Pollo Vignolo se mostró visiblemente entusiasmado con la posibilidad. No hubo un "no" rotundo, ni una carcajada que cerrara la puerta. Al contrario: el periodista, que siempre confesó su frustración por no haber llegado a Primera en sus años jóvenes, escuchó atentamente y dejó la puerta entreabierta. ¿Será que el sueño del fútbol profesional tiene revancha?

El Scarso, para darle más peso a la oferta, no dudó en ampliar detalles: "Es un equipo que perdió la final del ascenso este año pero vendió jugadores a Rampla y a la Segunda División... Es un club de verdad", aclaró, como para que nadie piense que se trata de un amateurismo improvisado. Real Montevideo existe, compite, tiene estructura y, según el influencer, le vendió futbolistas a clubes más grandes del fútbol uruguayo. Nada de inventos.

La situación generó revuelo inmediato en las redes sociales, donde los usuarios ya empezaron a imaginarse al Pollo con la camiseta del conjunto charrúa, defendiendo los colores de un equipo que el año pasado peleó el ascenso y que ahora podría sumar a su plantel al jugador más longevo en la historia del fútbol uruguayo.

Lo cierto es que, más allá del humor y la sorpresa, el momento dejó una sensación agridulce: por un lado, la nostalgia de Vignolo por lo que pudo haber sido; por el otro, la empatía de El Scarso, que no solo le recordó su sueño, sino que le acercó una oportunidad real para cumplirlo. A los 51 años, con cancha en los estudios pero no en el césped, el Pollo tiene ahora una decisión que trasciende lo televisivo.

¿Será que veremos al Pollo Vignolo debutar en la Cuarta de Uruguay? ¿O quedará en una anécdota más de esas que solo el fútbol y la televisión pueden generar? Por ahora, el desafío está lanzado. Y el Pollo, contra todo pronóstico, no dijo que no.