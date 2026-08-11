La sanción que le darán a Maravilla Martínez por el codazo que pegó en Argentinos - Racing.

La expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez por un codazo en el encuentro entre Racing y Argentinos Juniors , correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 , encendió las alarmas en la Academia. El delantero vio la tarjeta roja directa en el estadio Diego Armando Maradona tras una agresión Kevin Gutiérrez a los 20 minutos del primer tiempo, una acción que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó tras la revisión del VAR a instancias de Diego Ceballos.

Ante este panorama, la gran incógnita pasa por saber cuántas fechas de suspensión deberá cumplir el atacante. El primer punto clave para marcar es que el jugador no es reincidente. Una alta fuente del Tribunal de Disciplina le confirmó a El Gráfico que la reincidencia se considera únicamente si el futbolista es expulsado nuevamente dentro de un plazo de un mes.

En el caso de Martínez, su tarjeta roja anterior había sido el 13 de mayo de 2026 en la derrota de Racing ante Rosario Central por 2 a 1, por lo que el margen temporal excede ampliamente el período estipulado.

PÉSIMAS NOTICIAS EN RACING Maravilla Martínez, expulsado con roja directa tras un durísimo codazo contra Gutiérrez.



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A raíz de este atenuante fundamental y de la evaluación de la jugada, la misma fuente confirmó que la sanción sería de una a dos fechas, no más. De esta manera, el jugador estará ausente ante Banfield el próximo viernes, y en caso de recibir la pena mínima podrá estar en el clásico ante Boca.

La gravedad de la lesión de Di Césare en Racing

Marco Di Césare, defensor de Racing Club de Avellaneda, sufrió la fractura del peroné derecho en la visita de la Academia a Argentinos Juniors en el juego de domingo por la noche del Torneo Clausura y se perderá varios partidos por los próximos meses.

El defensor de 24 años, surgido justamente en el Bicho, se estiró en el área a los 11 minutos del segundo tiempo para evitar la aparición de Tomás Molina y, tras cortar efectivamente el ataque del local, su tobillo derecho se trabó en el césped, con su peso encima. Inmediatamente Di Cesare, olímpico en París 2024, rompió en llanto y fue asistido por sus compañeros y los médicos de Racing, que se lo llevaron en camilla y carrito directo al vestuario -y de ahí, prácticamente sin escalas, al hospital- mientras el zaguero lloraba desconsolado.





Los estudios realizados a Marco Di Césare arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné del tobillo derecho. Los plazos de recuperación se irán determinando a medida de la propia evolución del caso.



¡Te deseamos una pronta recuperación, Marco! pic.twitter.com/Tq9oFX2sOL — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2026

Sobre la medianoche, se confirmó el parte médico de la grave lesión: fractura del peroné del tobillo derecho, por lo que Di Cesare estaría fuera de las canchas al menos durante los próximos tres meses. El DT Juan Pablo Vojvoda mandó a la cancha a Nazareno Colombo para reemplazar al mendocino, que jugó 19 partidos este año, totalizando 87 en la Academia (aportó 4 goles y ganó dos títulos siendo clave en el equipo de Gustavo Costas).

Esteban Edul, además, informó que en el Estadio Diego Armando Maradona había enviados de Italia que asistieron para observar a Di Cesare. Luego del partido, Facundo Cambeses habló al respecto en ESPN: "Escuché el grito, Marco me decía 'me rompí todo'. Son cosas del fútbol muy feas, que no se las deseamos a nadie, y nos tocó con un compañero nuestro". "Me duele, porque es un chico que se mata entrenando, es muy profesional, se merece todo lo que le pasa, y que le pase esto la verdad es algo muy feo. Pero ahí estaremos para acompañarlo y para apoyarlo. Somos un grupo bárbaro, así que vamos a estar con él", completó el arquero del conjunto de Avellaneda, que deberá tomar una decisión sobre la posibilidad de incorporar un zaguero ante este imprevisto.