Chiquito Romero se retira del fútbol: los motivos y su futuro
El histórico arquero cuelga los guantes a sus 39 años después de dos experiencias muy frustrantes en Argentinos y Boca.
A los 39 años, Sergio Chiquito Romero pone fin a su prolongada carrera. El arquero surgido en Racing, que se transformó en histórico de la selección nacional, continuará su vida siendo director técnico. El último paso por Argentinos Juniors, en 2025, fue muy frustrante para él y decidió colgar los guantes.
La información fue confirmada por el periodista Federico Cristofanelli, quien contó que Romero tuvo varias ofertas de clubes del interior o de países de Sudamérica, pero por decisión familiar no quería moverse de Buenos Aires.
Según trascendió, Chiquito estaba dispuesto a ser suplente de Facundo Cambeses en Racing, pero nunca lo llamaron. Su último partido oficial fue la final de Copa Argentina con Argentinos, que perdió por penales con Independiente Rivadavia de Mendoza.
Su último gran momento fue en 2023, cuando llegó a Boca para ponerse el buzo y llevar al equipo de Jorge Almirón hasta la final de la Copa Libertadores. El xeneize le ganó a Nacional de Uruguay, Racing y Palmeiras por penales, con enormes actuaciones de Chiquito. Después perdió el partido decisivo en tiempo suplementario contra Fluminense en el Maracaná.
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