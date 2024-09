Confirmado: la dura sanción a Sergio Romero por pelearse con hinchas de Boca

LA CARA DE CAVANI VIENDO LA PELEA DE CHIQUITO ROMERO Y LOS HINCHAS DE BOCA JAJAJSJAJSJAJAJAJJAA Este video es espectacular, no doy más de la risa pic.twitter.com/p4YhjO1kPW

Por su parte, Romero pidió disculpas públicamente. “Me insultaron con tanta fuerza que justo me encontraron. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente, y volví. No quería que suceda, pero ya está, le ofrezco mis disculpas a los hinchas de Boca”, reconoció a la prensa.

Por este incidente, la Policía le labró un acta y aplicó una contravención por incitación a la violencia. “No se pueden generar tumultos y hoy se generó por culpa mía, así que firmé”, completó el arquero.

Tras días de incógnitas, durante la noche de este lunes el club de la Boca se pronunció oficialmente:

"Con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos.", publicaron en la cuenta oficial de X de Boca.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1838377855551693036&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro… pic.twitter.com/0HJFz4EnjL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 24, 2024

Además de las sanciones a Romero, el club indicó que los tres instigadores del conflicto "han sido identificados" y que "se les aplicaran las medidas correspondientes" por provocar al arquero del conjunto azul y oro.

Las reacciones a la sanción de Boca a Chiquito Romero

Tras el anuncio de las sanciones que sufrirá el arquero xeneize, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchos hinchas criticaron al club por la leve sanción a Romero y por buscar castigar a los hinchas que lo insultaron tras la derrota.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/1838380858543063536&partner=&hide_thread=false La próxima grito "Portero, por favor tapa más balones! Me da ira esta situación"



La concha de su madre. No se la agarren con la gente — Nico Ambrogi 74 (@Nicoambrogi) September 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/stanleybostero/status/1838382807875191006&partner=&hide_thread=false "El club es de los socios"



*Proceden a sancionar a los socios* pic.twitter.com/ea5BLt5tY3 — Stanley del 56% (@stanleybostero) September 24, 2024

Otros aficionados se rieron de la situación, aunque también con un dejo de crítica en sus publicaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1838378708907720745&partner=&hide_thread=false Ay me la dejó barata pic.twitter.com/n5d90HpF0V — Marian Herrera (@marianherrrera) September 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1838387240344355140&partner=&hide_thread=false A ver si entendí, Romero obtiene vacaciones pagas, y se desquitan con tres socios. Jojo se postula un cactus y gana las próximas elecciones. — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) September 24, 2024

Guillermo Barros Schelotto le dijo que no a Boca

Tras la derrota contra River y el bajo desempeño futbolístico de Boca en los últimos partidos, el Xeneize busca un nuevo técnico para reemplazar a Martinez. Un nombre que sonó fuerte entre las posibilidades fue el del mellizo Guillermo Barros Schelotto.

Sin embargo, el ex jugador y ex DT de Boca rechazó la oferta para dirigir el club.

El periodista Tati Civiello habló en TyC Sports, y allí contó que el Mellizo le diría que no a la propuesta. El especialista en el mundo Xeneize contó "que no están dadas las condiciones para que el DT asuma".

Si bien no ahondó en detalles, esto seguramente tendrá que ver con que el Mellizo está en el lado opuesto de la política de Boca y se mantiene muy cercano a Mauricio Macri, quien apuntó muy fuerte contra Román luego de perder el Superclásico.

Cabe recordar que Guillermo está sin trabajo desde hace un año, tras ser despedido de su cargo como entrenador de la Selección de Paraguay tras malos resultados en las primeras dos fechas de las eliminatorias Sudamericanas.

De igual manera, el Consejo de Fútbol tiene la intención de que Martínez dirija al equipo el próximo sábado, cuando visite a Belgrano en la Liga Profesional. Esto aún está por definirse y en los próximos días los dirigentes se reunirán con el DT y su staff.