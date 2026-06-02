Alarmante: el Mundial 2026 tendrá un alto porcentaje de jugadores que no representan a su país natal

Con Argentina en la lista, estas son las selecciones con mayor número de futbolistas que juegan para otra nación.

El Mundial 2026 tendrá el porcentaje más alto de jugadores que no representan a su país natal.

El Mundial 2026 romperá un récord de futbolistas que no representen a su país natal. Con la Selección Argentina incluida en la lista, ya que Giuliano Simeone y Nicolás Paz nacieron en Italia y España respectivamente, el torneo tendrá 289 jugadores en esta lista, lo que representa un porcentaje muy alto del total.

Un relevamiento difundido en redes sociales muestra que decenas de jugadores optaron por representar a otras naciones gracias a sus raíces familiares , procesos de naturalización o cambios de elegibilidad aprobados por la FIFA.

Entre los c asos más destacados aparece la Selección argentina , que contará con dos futbolistas nacidos fuera del país: Giuliano Simeone, nacido en Italia, y Nico Paz, nacido en España, algo que apuntó a situaciones similares que se repiten en varios seleccionados clasificados a la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jaimefmacias/status/2061812981894091199?s=20&partner=&hide_thread=false Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Marruecos es uno de los equipos con mayor cantidad de jugadores nacidos en el extranjero, ya que en su plantel figuran futbolistas provenientes de Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Canadá e incluso Italia. La selección africana, que viene de llegar a semifinales en 2022, es una de las máximas candidatas para levantar el torneo.

Dentro de los países con multinacionales también sobresalen Argelia (rival de Argentina en fase de grupos), Túnez, Senegal, Haití, Bosnia, Curazao y Cabo Verde, cuyos planteles están integrados en gran medida por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras.

Canadá tendrá entre sus representantes a Alphonso Davies, una de las grandes figuras del equipo, que nació en Ghana, mientras que Jonathan David nació en Estados Unidos.

Por su parte, Croacia contará con jugadores nacidos en Alemania, Suiza y Bosnia. Francia sumará a Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Italia) y Brice Samba (República Democrática del Congo). Olise fue protagonista de un video que llamó la atención, ya que no sabe hablar el idioma francés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZConcacaf/status/2054631697501519984?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡ TOTALMENTE INSÓLITO!!



Quizás muchos no sabían pero, Michael Olise juega para la Selección de Francia pero no habla el idioma francés. Tiene pasaporte galo y su lengua natal es el inglés a pesar de haber jugado en las juveniles de Francia, no habla su idioma.



Lo más loco… pic.twitter.com/1193lBP6h5 — Zona Concacaf (@ZConcacaf) May 13, 2026

La tendencia también alcanza a selecciones sudamericanas. Paraguay presentará futbolistas nacidos en Uruguay, Brasil y Argentina, mientras que Ecuador tendrá representantes nacidos en Argentina y España. Uruguay, en tanto, contará con Fernando Muslera, nacido en Argentina.

Entre los anfitriones, Estados Unidos incluirá futbolistas nacidos en Inglaterra y Alemania, mientras que México tendrá jugadores nacidos en Estados Unidos, Argentina y Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosLaReta/status/2061618308563026343?s=20&partner=&hide_thread=false AÚN NO INICIA EL MUNDIAL Y EL TRI YA HIZO HISTORIA



Convocatoria que más jugadores naturalizados ha llamado al Mundial

S. Giménez

Á. Fidalgo

J. Quiñones

Un mexicano nace donde quiere

.

Por: @OmarAlvS

X:miseleccionmx Ig:sant.gimenez julianquinones33 pic.twitter.com/D4Y0deC4uw — Somos La Reta (@SomosLaReta) June 2, 2026

El fenómeno refleja la creciente globalización del fútbol y la diversidad de orígenes presentes en las selecciones nacionales. Las normas actuales de la FIFA permiten que un jugador represente a un país distinto al de su nacimiento siempre que cumpla determinados requisitos de nacionalidad o de ascendencia familiar.

Un porcentaje alarmante de jugadores nacidos en países diferentes al que representan

Más allá de los casos particulares de ciertas selecciones, lo que llama la atención es el alto porcentaje de futbolistas dentro del Mundial que representan a un país en el que no nacieron.

De los 1248 jugadores que participarán en el Mundial (26 por selección), son 289 los que no nacieron en el país que representan, lo que significa un 23,2% de la totalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jaimefmacias/status/2061815105646444952?s=20&partner=&hide_thread=false El fútbol y la globalización: el porcentaje de jugadores que no representan a su país de nacimiento en los Mundiales desde 2002 pic.twitter.com/d3ayO86SOb — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Aunque el dato es alto y alarmante (sobre todo en la comparación con el 16,5 % del Mundial de Qatar 2022), este crecimiento en los números se puede entender en gran parte por la diferencia de 16 selecciones más que participan en el torneo.