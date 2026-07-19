Tras el tercer puesto, el DT de Inglaterra volvió a apuntar contra Argentina: "Voy con España en la final"

El DT alemán, que consiguió llegar al podio del Mundial 2026 con los Tres Leones, sigue con la vena hinchada tras la caída frente a la Scaloneta.

Thomas Tuchel analizó el cierre del Mundial 2026 tras la victoria de Inglaterra por 6-4 sobre Francia en el partido por el tercer puesto. El entrenador alemán destacó la actitud de su equipo, aunque reconoció que la eliminación frente a la Selección Argentina en semifinales dejó una marca difícil de olvidar y sorprendió al revelar que apoyará a España en la final.

El técnico recordó la derrota 2-1 ante la Scaloneta y aseguró que ese resultado seguirá presente durante mucho tiempo. “Como ya les he dicho a los jugadores, va a ser una cicatriz para nosotros . El dolor se irá y durará tiempo, pero la cicatriz quedará ahí”, expresó en conferencia de prensa.

Al analizar aquel encuentro, el ex Borussia Dortmund destacó el nivel de sus dirigidos pese al resultado. “A los 85 minutos íbamos ganando 1-0, jugamos contra el mejor jugador del mundo y perdimos 2-1, lo cual es doloroso. Queríamos ser parte de la final y todos sentimos que no estamos del todo contentos con el tercer puesto, porque queríamos llegar a la final y jugar para ganar”, afirmó.

El DT también defendió las decisiones que tomó durante ese partido y asumió la responsabilidad por la eliminación. “Nos volvimos muy pasivos y sentía que el momento era cambiante en el partido. Tomé muchas decisiones siguiendo mi instinto, mi intuición y mi experiencia. Soy el principal responsable”, reconoció.

Consultado sobre la instancia decisiva entre la Albiceleste y los ibéricos, el técnico no dudó al elegir a su favorito. “Tengo que decir España. Va a ser un partido muy, muy igualado entre dos equipos muy fuertes. Si has ganado la semifinal contra Francia, te mereces estar en la final. Si Argentina nos ha ganado a nosotros, también lo merece. Los dos lo merecen. Fueron dos equipos increíbles y no tengo ni idea quién va a ganar, pero estoy con España”, concluyó.

"I don't regret my decisions"



Thomas Tuchel reflects on England's painful World Cup semi-final defeat to Argentina and admits that he would 'take the blame' for the loss pic.twitter.com/ic7p0akj4z — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2026

Los elogios de Tuchel a Inglaterra por el esfuerzo en el partido por el tercer puesto

Por último, el estratega valoró la reacción de los Tres Leones tras quedarse sin la posibilidad de disputar el título y elogió el triunfo frente a Francia. “Fue una gran primera mitad y una segunda mitad turbulenta. Pero tengo un enorme respeto por la mentalidad que mostramos. Tenía miedo por la demanda física, ya que Francia tuvo un día más que nosotros y menos viaje, pero este equipo creó algo especial”, cerró.