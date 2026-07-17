La reacción de Víctor Hugo Morales a los goles de Argentina contra Inglaterra

El histórico relator no pudo estar en Atlanta, pero vivió con intensidad el triunfo de la selección.

La selección argentina se impuso ante Inglaterra en una vibrante semifinal del Mundial 2026 , pero una de las voces más emblemáticas del fútbol argentino no pudo narrar el encuentro desde el micrófono. Víctor Hugo Morales, quien inmortalizó el "Gol del Siglo" de Diego Maradona en México 1986 precisamente contra el combinado inglés, expresó su profunda frustración por no haber sido contratado para cubrir el torneo.

"Estuve indiferente a no relatar el Mundial hasta que llegó este partido y quiero maldecir, una vez más, a los que tienen tanto poder que me dejan afuera del relato para castigarme por tantas cosas. Esto viene de 2014", denunció el periodista uruguayo nacionalizado argentino en su programa de radio.

Morales, quien confesó que "no poder relatar a Messi como antes lo hice con Diego me da ganas de llorar" , aseguró que las empresas comercializadoras de los derechos de transmisión "inventaron pedir una plata que no hay empresa que pueda pagar" para impedir su acceso .

A pesar de la impotencia, el reconocido relator no se quedó en silencio. Tras la victoria argentina, Morales compartió en sus redes sociales un análisis contundente del triunfo. "Argentina no ganó de guapo, sino por su fútbol", escribió, agregando que "Inglaterra fue apabullada" .

La situación generó un fuerte revuelo en las redes sociales, donde se viralizaron también supuestas declaraciones previas del periodista que encendieron el debate entre los hinchas.

Mientras algunos defendieron su derecho a opinar, otros le recordaron su origen uruguayo. La ausencia de Morales en la cabina de transmisión dejó un vacío nostálgico en una semifinal que, por su rival y contexto, evocaba aquella histórica tarde de 1986 que él supo narrar con su inolvidable "barrilete cósmico"

"Muchos me pidieron que relatara este Argentina-Inglaterra. Y la verdad... yo también lo deseaba. No pudo ser. Pero la pasión no entiende de micrófonos ni de transmisiones. Acá está mi reacción a un partido que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol argentino", escribió en sus redes al compartir su reacción.