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El pádel también festeja: Di Nenno ganó en Málaga y celebró a lo Enzo Fernández

El argentino, junto a Paquito Navarro, se metió en las semifinales del Málaga P1 de Premier Pádel y emuló la icónica celebración del volante de la Selección.

El pádel también festeja: Di Nenno ganó en Málaga y celebró a lo Enzo Fernández

La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones en el mundo deportivo. Esta vez fue el pádel el escenario del homenaje: Martín Di Nenno y Paquito Navarro vencieron en los cuartos de final del Málaga P1 a Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas por 7-5 y 6-3, y el argentino celebró a lo grande .

Tras saludar a sus rivales, Di Nenno se acercó a la red y replicó la celebración de Enzo Fernández, el "Topo Gigio" que se hizo viral tras empatar el partido contra los ingleses . El gesto, captado por las cámaras de Premier Pádel, rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrado por los fanáticos argentinos en España .

El triunfo no fue menor: el dúo Di Nenno-Navarro eliminó a la cuarta mejor pareja del ranking FIP. Ahora, los espera un desafío mayúsculo en semifinales: nada menos que Agustín Tapia y Arturo Coello, la dupla número 1 del mundo . El partido se disputará este sábado alrededor de las 13:30 y se podrá ver por Disney+ Premium .

La celebración, sin embargo, tuvo dos caras. Mientras el argentino emulaba a Enzo Fernández, el español Paquito Navarro festejó a su manera: subiéndose a la cabina del DJ del estadio Martín Carpena, donde pinchó el clásico "Free from desire" con la letra modificada a "Paquito is on fire" . "Me he venido un poco arriba", reconoció el sevillano en conferencia de prensa .

El pádel argentino, al igual que el fútbol, sigue dejando su huella en el mundo.

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