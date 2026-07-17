El pádel también festeja: Di Nenno ganó en Málaga y celebró a lo Enzo Fernández

El argentino, junto a Paquito Navarro, se metió en las semifinales del Málaga P1 de Premier Pádel y emuló la icónica celebración del volante de la Selección.

La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones en el mundo deportivo. Esta vez fue el pádel el escenario del homenaje: Martín Di Nenno y Paquito Navarro vencieron en los cuartos de final del Málaga P1 a Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas por 7-5 y 6-3 , y el argentino celebró a lo grande .

Tras saludar a sus rivales, Di Nenno se acercó a la red y replicó la celebración de Enzo Fernández , el "Topo Gigio" que se hizo viral tras empatar el partido contra los ingleses . El gesto, captado por las cámaras de Premier Pádel, rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrado por los fanáticos argentinos en España .

El triunfo no fue menor: el dúo Di Nenno-Navarro eliminó a la cuarta mejor pareja del ranking FIP. Ahora, los espera un desafío mayúsculo en semifinales: nada menos que Agustín Tapia y Arturo Coello, la dupla número 1 del mundo . El partido se disputará este sábado alrededor de las 13:30 y se podrá ver por Disney+ Premium .

La celebración, sin embargo, tuvo dos caras. Mientras el argentino emulaba a Enzo Fernández, el español Paquito Navarro festejó a su manera: subiéndose a la cabina del DJ del estadio Martín Carpena, donde pinchó el clásico "Free from desire" con la letra modificada a "Paquito is on fire" . "Me he venido un poco arriba", reconoció el sevillano en conferencia de prensa .

El pádel argentino, al igual que el fútbol, sigue dejando su huella en el mundo.