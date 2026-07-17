Final del Mundial 2026: la predicción del astrólogo que acertó los horarios de los goles de Argentina

Es el astrólogo que reveló horarios de posibles goles en el partido de Argentina-Inglaterra, pero además anticipó la clasificación de la Selección a semifinales.

Ya se palpita la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que tendrá lugar este domingo 19 de julio a las 16 horas. La ansiedad y emoción para los argentinos es indescriptible, y más allá de las cábalas promesas y cualquier ritual de la suerte, hay muchas expectativas sobre lo que dice las predicciones astrológicas , que en esta ocasión han sumado miles de adeptos.

Entre quienes han tenido mayor repercusión durante todos los partidos que jugó la selección, se encuentra Juan Cruz Sirius, conocido por su enfoque de "astrología con rigurosidad".

Se trata del astrólogo que reveló los horarios de posibles goles en el partido de Argentina-Inglaterra, pero además ya había anticipado la clasificación de la Selección Argentina a semifinales.

Qué dijo el conocido astrólogo sobre quién ganará la final del Mundial 2026

En la previa del picante duelo de Argentina y España, varios astrólogos y tarotistas comenzaron a dar sus predicciones sobre qué pasará con la final del Mundial 2026.

Juan Cruz Sirius dio la hora exacta en que podrían darse jugadas claves o de goles, y este viernes - a dos días del partido más importante del Mundial - dio a conocer sus predicciones de lo que podría suceder entre el seleccionado argentino y español.

En la publicación que dio a conocer a través de sus redes sociales, Sirius se refirió acerca de lo que dice la Luna del partido.

"Realicé una investigación astrológica de en qué signo estaba la Luna en todos los partidos que Argentina jugó en los mundiales desde 1930 a la fecha, para ver si se notaba una tendencia", comenzó diciendo.

Y precisó que la Luna el domingo estará en Libra. "Argentina jugó 11 partidos: ganó 6 y perdió 5. A diferencia de la Luna en Leo que era muy favorable para Argentina, esta muestra mucha paridad. Incluso, 2 de esos 6 que ganó Argentina fueron en penales. Pero más allá de esta paridad, hay un dato esperanzador en esto: la final de Qatar 2022 se jugó con Luna en Libra", agregó.

Asimismo, señaló que "Como se desprende del análisis, las cosas están parejas y se definirá por detalles astrológicos. Probablemente se refleje en la cancha en un partido con esa paridad y que se defina por muy poco".

Y finalmente fue contundente al hablar sobre la posibilidad de que Argentina gane el partido y sume así su cuarta copa mundial. "De las cartas que tengo de España (2 de 4) comparándolas con las del Seleccionado Nacional, como dije más arriba observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. Espero que así sea, confiemos que así será", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Astrologia con rigurosidad (@juancruzsirius)

Horarios clave del partido entre Argentina y España: la predicción astrológica

Por otro lado, también desde la cuenta "Astrología argumental" también dieron a conocer la predicción acerca de horarios clave para el partido de la final del Mundial 2026.

Según revelaron, se trata de minutos de activación astrológica (goles, jugadas o momentos relevantes del partido). "En los 7 partidos anteriores coincidió con goles, jugadas relevantes, momentos destacados del partido. No son solo goles", aclararon.

Minutos de activación astrológica:

Primer tiempo: 16:02 16:10 16:14 -16:20-16:25 - 16:28- 16:34 (España?) - 16:40-16:43 - 16:46. Si se extiende: 16:51.

16:02 16:10 16:14 -16:20-16:25 - 16:28- 16:34 (España?) - 16:40-16:43 - 16:46. Segundo tiempo: 17:25! 17:29 17:35 - 17:37 - 17:40 - 17:45 - 17:48 (Arg?)- 18:03 18:08 - 18:13. Si se extiende: 18:16-18:25-18:33.