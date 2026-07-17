Final del Mundial 2026: confirman con qué camisetas tendrán Argentina y España

La FIFA confirmó las camisetas para el domingo en el MetLife Stadium. El partido del domingo se juega en Nueva Jersey.

La Selección argentina volverá a vestir su camiseta tradicional en el partido más importante de los últimos cuatro años. La FIFA confirmó este viernes los uniformes para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , que se disputará el domingo 19 de julio desde las 16 horas argentinas en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey .

La Selección de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con la clásica camiseta de bastones celestes y blancos, pantalón blanco y medias blancas, la misma con la que jugó la mayor parte del torneo. España, en cambio, lucirá su uniforme titular: camiseta roja con detalles azules, pantalón azul y medias azules.

El detalle que más repercutió entre los hinchas es el del arquero. Emiliano Dibu Martínez vestirá de verde en la final, un color que ya cargó en los momentos más importantes de su carrera: lo usó en buena parte del Mundial de Qatar 2022, en la final de la Copa América 2021 ante Brasil y en la de 2024 ante Colombia. Tres partidos, tres títulos. El guardameta español Unai Simón llevará un uniforme turquesa. El árbitro principal vestirá de negro y los recogepelotas de gris.

El contraste con la semifinal ante Inglaterra no pudo ser más marcado. Ante los ingleses, la AFA presentó un pedido formal ante la FIFA para que Argentina pudiera usar su uniforme alternativo azul marino, la misma camiseta con la que la Selección venció a Inglaterra 2-1 en los cuartos de final del Mundial de México 1986, el partido de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona.

La cábala funcionó: Argentina ganó 2-1 y se metió en la final. Ante España, no hay conflicto de colores: la Roja juega de rojo y la Albiceleste puede ir con su titular.

Domingo 19 de julio de 2026#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/U7w9kElxlt — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 16, 2026

Los detalles de la Selección argentina para la final del domingo

La camiseta titular de Argentina para este Mundial 2026 tiene un diseño especialmente cargado de simbolismo. Las franjas verticales presentan un efecto de tres tonos de celeste, en homenaje a las camisetas utilizadas en las conquistas de 1978, 1986 y 2022. Cada una de las tres estrellas que lleva tiene impreso el año del campeonato correspondiente. Este domingo podría sumar una cuarta.

España llegará a la final con su uniforme de siempre: rojo, el color con el que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las tres Eurocopas de su historia reciente. El contraste visual entre ambas selecciones está garantizado y no habrá posibilidad de confusión en el campo de juego, uno de los criterios principales que aplica la FIFA al definir los kits para cada partido.

Para que haya un Rodri antes hubo un Busquets. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gLsxmjDbrJ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 16, 2026

La FIFA confirmó al árbitro para la final entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 se posiciona como el evento del año, enfrentando a la selección argentina y a España, dos de las mejores del momento. La FIFA comunicó la decisión de que el árbitro de este encuentro sea el esloveno Slavko Vincic.

Es considerado uno de los mejores jueces de UEFA, y ya tuvo en sus manos partidos muy importantes, como la final de la Champions League 2024. Además, ya tiene experiencia con ambas selecciones.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....



Congratulations, Slavko Vini! pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

La terna para la final se completa con dos líneas de la misma nacionalidad que Vincic: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el juez de reserva es Mohammad Alkalaf, de la misma nacionalidad.