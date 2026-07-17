Ya festejan: apareció una torre en España celebrando el título del Mundial y tuvieron que dar explicaciones

En las últimas horas se conoció una imagen particular de una torre en España iluminada con los colores de España y la palabra "campeones". Qué explicaron.

En España tienen confianza para la final del Mundial 2026 donde tendrá de rival a la Selección argentina, equipo que ha dado una muestra de carácter durante el desarrollo del certamen y logró s uperar con creces a Inglaterra con un 2-1 histórico para meterse en la final. Tal es la confianza que tienen que ya celebran el título.

Si, insólito. Pero en las últimas horas se viralizaron imágenes de un importante monumento español en el que hicieron referencia a la final. Según esa acción, en España se creen campeones.

La Torre Agbar (Aguas) , de Cataluña, se mostró este jueves con los colores de la bandera del país europeo junto a la palabra "campeones". Todo hecho con una iluminación puesta para posibles festejos que puedan darse en el lugar, en caso que logren vencer a la Argentina en el duelo final.

¡FELICIDADES, CAMPEONES!



Así está la Torre Agbar siendo las 22hs en Barcelona, España



TeyoSottano pic.twitter.com/I8ckfnckGU — Diario Olé (@DiarioOle) July 16, 2026

Qué dijeron desde el departamento de comunicación de Torre Glories

Según le confirmaron desde el departamento a la Revista Panenka,"fueron comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto".

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Mundial 2026: alerta en Nueva York por la calidad del aire a horas de la final entre Argentina y España

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedó en el centro de una alerta inesperada: la mala calidad del aire en Nueva York y sus alrededores. El fenómeno lo provocó el humo de incendios forestales en Canadá que cubrió la región.

El partido se jugará este domingo 19 de julio en el estadio de East Rutherford, en Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan. La sede quedó bajo el mismo cielo anaranjado que envolvió a todo el noreste de Estados Unidos.

El humo que llegó desde territorio canadiense disparó una advertencia de salud ambiental para todo el estado de Nueva York. Las autoridades recomendaron limitar la actividad al aire libre y usar barbijo al salir a la calle.

Según los reportes locales, más de 800 focos siguen activos en Canadá, muchos de ellos fuera de control. El viento empujó esas columnas de humo cientos de kilómetros hacia el sur, hasta las grandes ciudades del este.

NUEVA YORK ESTÁ CUBIERTA DE HUMO POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ, A 3 DÍAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL.



Las autoridades recomiendan NO SALIR a menos que sea extremadamente necesario. pic.twitter.com/vT5fHbSAWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Calidad del aire en Nueva York: alerta a horas de la final

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó una conferencia de prensa para advertir sobre el riesgo. Remarcó que las condiciones son insalubres para toda la población y no solo para grupos vulnerables como personas mayores o con problemas cardíacos.

"Estamos llegando a un nivel de calidad del aire peligroso para cada neoyorquino", sostuvo el jefe comunal. Además, pidió postergar las salidas a correr y quedarse en espacios con aire acondicionado.

La ciudad habría dispuesto la entrega gratuita de barbijos y mantiene abiertos centros de refrigeración, en medio de una ola de calor que agrava el cuadro. El índice de calidad del aire treparía a niveles no vistos desde el gran episodio de humo de 2023.

Según trascendió, un especialista en contaminación consultado por la prensa neoyorquina comparó el impacto de respirar ese aire con el de fumar varios cigarrillos por día, un dato que resta confirmación oficial.

El fenómeno no se limita a Nueva York: afecta a buena parte del norte del país. En Chicago, el humo obligó a reprogramar el partido de la MLS entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, previsto en el Soldier Field, que se pasó al 6 de octubre.

No fue el único evento deportivo golpeado. Semanas atrás, la mala calidad del aire ya había forzado postergaciones de partidos en Nueva York, un antecedente que hoy vuelve a mirarse con atención de cara a la definición mundialista.

El pronóstico anticipa una mejora hacia el fin de semana en la zona metropolitana de Nueva York, aunque la alerta seguiría vigente en gran parte de Nueva Jersey, justo donde se levanta el estadio.

Para la Selección Argentina, que buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022, y para España, cualquier factor externo cobra relevancia a horas de un partido decisivo. Por ahora, la FIFA no comunicó cambios en la organización del encuentro.

Mientras tanto, para los hinchas que viajaron a Estados Unidos, se recomienda que sigan con atención los reportes ambientales.