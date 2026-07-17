Lanzaron una campaña para echar a la Selección del Mundial y tiene casi 20 millones de firmas: el insólito motivo

En las redes sociales se viralizó una campaña contra la Selección en la previa a la final ante España programada para este domingo. Por qué juntan firmas.

Lanzaron una campaña para echar a la Selección del Mundial y tiene casi 20 millones de firmas

Durante el Mundial 2026 , distintas personas y figuras del deporte se han encargado de bajarle el precio a la última selección campeona del mundo intentando instalar, como sucedió en el certamen ecuménico disputado en Qatar 2022, que recibe ayudas arbitrales en los distintos partidos. Sin embargo, la Selección argentina ha logrado dar la cara futbolísticamente, ganando los partidos de manera contudente como ocurrió en la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales.

En las últimas horas distintas personas lanzaron una campaña en las redes sociales con el fin de echar a la Selección argentina del certamen ecuménico, previo a la final ante España en un duelo que promete. Lo llamativo, fue el insólito motivo por el que juntan firmas.

En las últimas horas se conoció una campaña para juntar firmas con el fin de expulsar a la Selección argentina del Mundial. El motivo es particular: "Es evidente que la FIFA y los árbitros tienen un sesgo a favor de Lionel Messi y Argentina. ¿Por qué debería competir el resto del mundo si el ganador ya está decidido? ¡Expulsen a Argentina del Mundial y denles a todos los demás una oportunidad justa!", dice la explicación de la campaña en su web.

Sorpresivamente, o no por lo que genera la Selección, la campaña tiene cerca de 20 millones de firmas recolectadas. Sin embargo, más allá de esto, no cambiará la ecuación para el seleccionado que tiene la cabeza en la final y buscará retener el título.

Mientras tanto, la Selección Argentina llegó a Nueva York tras una demora que complicó su viaje a la final

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España ya tiene a los dos protagonistas en la zona del partido, aunque la llegada albiceleste no fue sencilla. Una tormenta eléctrica en Atlanta demoró el vuelo del plantel y obligó a modificar la agenda, con el equipo esperando en el hotel hasta que el aeropuerto normalizó las operaciones en Nueva Jersey.

El vuelo estaba previsto para las 18, pero la delegación permaneció en la concentración hasta recibir el visto bueno. Recién cerca de las 23, hora local, los jugadores arribaron a su nueva base, a metros de la sede de la final.

La demora llegó horas después del primer entrenamiento tras el 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. La práctica se hizo en el complejo del Atlanta United, con tareas regenerativas para los titulares y trabajo más intenso para quienes sumaron menos minutos.

Entre las postales de la jornada sobresalió una imagen ya clásica. Lionel Messi apareció descalzo sobre el césped, relajado y sonriente, junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez durante el arranque de los ejercicios.

Fuera de la cancha, Enzo Fernández sumó un guiño viral. Compartió en su Instagram una foto con Messi y Paredes musicalizada con Wonderwall, de Oasis, el tema que acompaña los festejos ingleses, leído por muchos hinchas como una chicana tras la eliminación de Inglaterra.

Para la Albiceleste, la final del domingo tiene un condimento extra: buscará defender la corona lograda en Qatar 2022 y darle a Messi un cierre soñado en lo que sería su última Copa del Mundo.

Del otro lado estará España, que atraviesa un gran momento y se metió en la definición tras dejar en el camino a Francia. El choque enfrentará a dos de las selecciones más determinantes del fútbol mundial en los últimos años.

Los cambios que evalúa Scaloni para la final

Antes del contratiempo climático, Lionel Scaloni había anticipado que la formación podría tener retoques para el domingo. El entrenador admitió que le costaría dejar a Rodrigo De Paul entre los suplentes, aunque insistió en que resolverá según lo que pida el partido.

"Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco", reconoció el DT. Igual, remarcó que cada decisión apunta al bien del grupo y que asume el riesgo de equivocarse.

La agenda prevé un entrenamiento este viernes con acceso parcial de prensa y zona mixta, El sábado, Scaloni dará la última conferencia antes del duelo. Y el domingo a las 16 horas, Argentina y España definen quien se queda con el título.