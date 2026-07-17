Camila Mayan recordó que Alexis Mac Allister le decía que era "aburrida"

Camila Mayan respondió con sinceridad cuando la consultaron por su forma de ser y compartió una reflexión sobre el impacto que tienen determinadas palabras.

Camila Mayan volvió a ubicarse entre las principales tendencias en las redes sociales luego de protagonizar un momento que generó una fuerte repercusión durante una emisión de Luzu TV . La influencer y panelista habló sobre las marcas que pueden dejar ciertos comentarios dentro de una relación de pareja y recordó que su expareja, el futbolista de la Selección argentina Alexis Mac Allister , solía decirle que era "aburrida".

El intercambio surgió de manera espontánea cuando uno de sus compañeros de programa le consultó si alguna vez había sentido que ocupaba ese lugar dentro de una relación. Lejos de evitar el tema, Mayan decidió responder con sinceridad y compartir una reflexión sobre el impacto que determinadas palabras pueden tener en la percepción que una persona construye de sí misma.

La creadora de contenido , que ganó una enorme visibilidad pública tras su separación del campeón del mundo y consolidó su carrera en el streaming , explicó cómo ese tipo de comentarios pueden influir en la autoestima con el paso del tiempo: "No sé, como que te empezás a meter en algo que vos mismo no querés, vos mismo no querés ver, entonces terminás como apañando eso, ¿entendés?", expresó durante la conversación.

LO QUE LE DECÍA SU EX



Cami Mayan recordó que Alexis Mac Allister le decía que era "aburrida" y contó cómo la afectaba.

pic.twitter.com/VyiXsaZuGZ — Vía País (@ViaBsAscomar) July 16, 2026

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la honestidad con la que abordó una situación personal. En ese mismo sentido, profundizó su análisis con una frase que fue ampliamente compartida: "Terminás haciendo que sea real ese discurso, porque vos mismo te ponés en ese lugar y ahí es cuando se te desconfigura todo", sostuvo, al describir cómo ciertos mensajes repetidos pueden terminar condicionando la forma en que una persona se percibe.

La reflexión de Cami Mayan sobre el autoestima

Durante el diálogo, Cami Mayan también hizo foco en el proceso de recuperación emocional y en la importancia de reconstruirse luego de atravesar situaciones que afectan la confianza personal: "Sí creo que en el momento que te tenés que enfrentar, como a la necesidad de salir de ahí, uno resuelve y se pone en el lugar que necesita, y por esa necesidad como que salís más fuerte, te hacés sobreponer", afirmó.

La influencer dejó entrever que ese aprendizaje fue parte de un proceso personal que le permitió fortalecerse y mirar aquellas experiencias desde otra perspectiva. El momento continuó con la intervención de una de sus compañeras, quien retomó sus declaraciones para profundizar sobre el tema. Sin embargo, Mayan optó por mantener cierta reserva respecto de los detalles de su historia sentimental: "Claro, me encanta. Estoy tratando de decir cosas sin meterme demasiado", comentó entre risas, marcando un límite sobre cuánto estaba dispuesta a contar acerca de su relación con Alexis Mac Allister.

Un testimonio que volvió a generar repercusión

El mensaje se hizo viral rápidamente y reavivaron el interés de los usuarios por la historia entre Cami Mayan y el mediocampista de la Selección argentina. Aunque evitó realizar acusaciones o profundizar sobre episodios concretos de la relación, sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una reflexión sobre el impacto que determinadas dinámicas pueden tener en la autoestima. Actualmente, Mayan continúa desarrollando su carrera como una de las figuras más reconocidas del streaming argentino, mientras que Alexis Mac Allister mantiene una relación con Ailén Cova.