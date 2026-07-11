Por qué Cami Mayán se hizo tendencia tras el gol de Alexis Mac Allister

El mediocampista de la Selección Argentina anotó el 1 a 0 frente a Suiza de cabeza, tras un tiro de esquina.

La Selección Argentina llegó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras sufrir mucho ante Cabo Verde y Egipto , en dieciseisavos de final y octavos de final respectivamente. En el cruce ante Suiza , los dirigidos por Lionel Scaloni lograron ponerse rápido en ventaja sin mayores sobresaltos: Alexis Mac Allister anotó de cabeza a los 10 minutos del primer tiempo, luego de un tiro de esquina ejecutado por el capitán Lionel Messi .

Como suele pasar en los tiempos que vivimos, las redes sociales reaccionaron rápidamente al gol que abrió el marcador: sorpresivamente, la cuarta tendencia en Argentina llegó a ser "Cami Mayán" , recordada por ser la expareja del mediocampista de la Selección Argentina y actualmente conocida como panelista de Luzu TV.

Sin embargo, la tendencia no escaló por alguna reacción o comentario en específico de la modelo e influencer, sino que se debió solamente a la polémica que existió cuando Cami Mayán y Alexis Mac Allister se separaron.

Mayán fue pareja de Mac Allister durante la conquista de la Albiceleste en Qatar 2022. Aunque, meses después, ambos anunciaron su separación en medio de un escándalo: el jugador campeón del mundo tenía un romance con su mejor amiga, Ailén Cova, con quien hoy en día tienen una hija llamada Alaia, nacida en septiembre de 2025.

Así fue el gol de Alexis Mac Allister

Aunque en los primeros minutos tenía problemas para tener la pelota, incluso sufriendo algunos centros peligrosos contra su área, el equipo argentino pudo volver a dominar la posesión y, con solo dos llegadas de peligro, convertir el primer gol de la noche.

Tras un ataque por derecha en el que el astro Lionel Messi pudo combinar para permitir el desborde del carrilero Nahuel Molina, un remate lejano de Alexis Mac Allister, similar al que terminó en su gol en el partido ante Polonia de Qatar 2022, fue desviado en un defensor y terminó en un córner.

¡GOL DE ARGENTINA! Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador



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Messi buscó el primer palo en ese tiro de esquina, que al ser prolongado de cabeza por un defensor terminó en un nuevo córner, en el que el “10” volvió a poner la pelota en el primer poste.

En ese momento, el mediocampista Alexis Mac Allister pudo desprenderse y anticipar al primer poste, para conectar un buen cabezazo que le cambió el palo a la pelota y entró lejos del alcance del arquero Gregor Kobel.

¿Por qué la Selección Argentina usa un brazalete negro?

Los jugadores de la Selección Argentina salieron a jugar el partido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, con un brazalete negro en homenaje a una gloria del fútbol nacional que murió este sábado.

Esta decisión se dio por la muerte del histórico futbolista de Boca, Antonio Rattín, quien también jugó en el conjunto albiceleste.

Rattín realizó toda su carrera como profesional en Boca, equipo con el que ganó seis títulos: el Campeonato de Primera División de 1962, 1964, 1965 y los Nacionales de 1969 y 1970, además de la Copa Argentina de 1969.

Por otra parte, con la Selección argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó un más que polémico momento, ya que en el partido correspondiente a los cuartos de final contra el país organizador fue expulsado y se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel II y además estrujó un banderín con la bandera del Reino Unido.

Rattín, quien nació en Vicente López, tenía 89 años y por problemas de salud propios de su avanzada edad.