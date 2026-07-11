Todo mal: el inesperado cruce entre el DT de Inglaterra y Bellingham tras llegar a semis

Inglaterra ya está en las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Noruega, pero parece que algo se rompió entre el DT alemán y uno de sus jugadores más importantes como Jude Bellingham.

Tomas Tuchel declaró que no le gustó el rendimiento de su selección y que hoy tuvieron suerte. Contento por el resultado y el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo, pero inconforme con cómo jugaron.

Le preguntaron a Jude por las palabras de su entrenador y el todoterreno inglés, que fue el héroe con su doblete, no se guardó nada. Con su contundente respuesta, el 10 dejó clarísimo que no piensa ni un poco como Tuchel.

"Tal vez o tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones (calor y humedad de Miami) contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil al cual enfrentar. Hemos intentado crear un ambiente positivo, debemos continuar así de cara al Final Four. No se pueden ganar todos los partidos paseando la pelota y haciendo 1000 pases. A veces tienes que ganar sucio y lo volvimos a hacer esta noche".

O aprovechan esto para motivarse, o el ambiente se complica más y otra vez se quedan cerca de la gloria eterna.

“¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? CAPAZ NO SABE LO QUE ES JUGAR EN ESTAS CONDICIONES contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth. Hay que tratar de crear un ambiente positivo”.



Bellingham, contra su DT. pic.twitter.com/3UYF4hMcqf — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Las emocionantes declaraciones de Bellingham sobre su amigo Haaland

El volante ofensivo fue compañero del noruego en Borussia Dortmund y se hicieron grandes amigos. Luego de dejar afuera a Noruega, Jude se mostró su cariño por Erling.

“La primera persona que quise ver después del partido fue Erling. La gente ve rivales durante 90 minutos. Yo veo a mi hermano. Lo vi allí de pie, cargando con la decepción del resultado, y sabía exactamente cómo se sentía porque yo también he estado ahí. Por eso caminé directamente hacia él. No por las cámaras ni por los titulares, solo para recordarle que un resultado nunca definirá quién es. Compartimos momentos inolvidables juntos en el Dortmund. Nos impulsamos mutuamente cada día, celebramos juntos y crecimos juntos. Ese tipo de vínculo no desaparece solo porque llevemos camisetas de selecciones nacionales diferentes. Le dije que mantuviera la cabeza alta porque sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. La forma en que lucha por Noruega, los sacrificios que hace y la pasión que muestra por su país merecen nada más que respeto. Esta noche fuimos oponentes. Mañana, siempre será mi hermano. Siempre lo apoyaré, tal como sé que él me apoyaría a mí”.