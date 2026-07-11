Por qué está bien expulsado el jugador de Suiza contra Argentina

Breel Embolo fue amonestado y se fue expulsado por doble amarilla, luego de una revisión del VAR por simulación.

La Selección Argentina pasó sus peores momentos en el duelo ante Suiza , por cuartos de final en la sede de Kansas City, cuando promediaba el complemento. Algunos momentos atrás, los suizos habían llegado al empate gracias a un gol de Dan Ndoye , luego de que los de Lionel Scaloni comenzaran en ventaja por un cabezazo de Alexis Mac Allister .

En esos momentos de confusión, mientras el entrenador de la Albiceleste planificaba algunos cambios, Leandro Paredes fue amonestado erróneamente por el árbitro João Pinheiro de Portugal. Breel Embolo simuló una falta, tirándose al suelo algunos segundos antes de que el mediocampista de Boca llegara a cruzarlo.

Paredes le advirtió esta situación al árbitro, mientras que Juan Lara , el chileno encargado del VAR , le dijo lo mismo al referí mediante el intercomunicador. Segundos después, la situación fue revisada en el monitor bajo la nueva regla que se estrenó en el Mundial 2026 : "confusión de identidad" .

EXPULSADO EMBOLO EN SUIZA Tras el llamado del VAR, el árbitro principal João Pinheiro interpretó una clara simulación del delantero, anuló la amonestación a Leandro Paredes y le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja al atacante suizo. pic.twitter.com/vdsoLoFYt8

Breel Embolo también dejó una marca histórica negativa: se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Mundiales en ser expulsado por doble amarilla y el primero en sufrir esa sanción desde el ghanés Asamoah Gyan en Alemania 2006.

¿Qué dice la regla por la que expulsaron al jugador de Suiza ante la Selección Argentina?

Esta regla ya se había aplicado con anterioridad en la competencia. En aquella ocasión, se enfrentaban Estados Unidos y Paraguay durante la primera fecha de la fase de grupos. Miguel Almirón avanzó por la derecha y terminó en el suelo tras una acción que el árbitro neerlandés Danny Makkelie sancionó como infracción. En primera instancia, el defensor estadounidense Tim Ream recibió una tarjeta amarilla.

La jugada continuó con la ejecución del tiro libre, pero pocos segundos después Makkelie detuvo el encuentro, recibió una comunicación desde el VAR y se dirigió al monitor para revisar lo ocurrido. La intervención llamó la atención porque, habitualmente, la tecnología no actúa para analizar simples amonestaciones, salvo en circunstancias específicas contempladas por el protocolo.

Se nota que no miraste el mundial, a Almiron le sacaron amarilla por simulacion, te dejo el VIDEO SIN RECORTES, ABRAZO! pic.twitter.com/uUG7ByvKqp — (@ZA1R0_) July 12, 2026

Una de esas excepciones es precisamente la confusión de identidad, que se produce cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja a un futbolista que no fue quien cometió la infracción sancionada. En esos casos, el VAR puede advertir el error para evitar que un jugador sea castigado por una acción ajena y permitir que el juez corrija su decisión.

Eso fue lo que ocurrió en la jugada protagonizada por Almirón. Las imágenes mostraron que Ream, inicialmente amonestado, no había sido responsable del contacto señalado por el árbitro. Por ese motivo, el VAR quedó habilitado para intervenir y Makkelie pudo revisar la acción bajo el protocolo de identidad equivocada.

¿Por qué la Selección Argentina jugó con un brazalete negro?

Los jugadores de la Selección Argentina salieron a jugar el partido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, con un brazalete negro en homenaje a una gloria del fútbol nacional que murió este sábado.

Esta decisión se dio por la muerte del histórico futbolista de Boca, Antonio Rattín, quien también jugó en el conjunto albiceleste.

Rattín realizó toda su carrera como profesional en Boca, equipo con el que ganó seis títulos: el Campeonato de Primera División de 1962, 1964, 1965 y los Nacionales de 1969 y 1970, además de la Copa Argentina de 1969.

Por otra parte, con la Selección argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó un más que polémico momento, ya que en el partido correspondiente a los cuartos de final contra el país organizador fue expulsado y se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel II y además estrujó un banderín con la bandera del Reino Unido.

Rattín, quien nació en Vicente López, tenía 89 años y por problemas de salud propios de su avanzada edad.