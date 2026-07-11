A qué se debe el brazalete que usó la selección contra Suiza
Los jugadores y el cuerpo técnico argentino lucieron un brazalete negro en el encuentro de este sábado.
Los jugadores de la Selección argentina salieron a jugar el partido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, con un brazalete negro en homenaje a una gloria del fútbol nacional que murió este sábado.
Esta decisión se dio por la muerte del histórico futbolista de Boca, Antonio Rattín, quien también jugó en el conjunto albiceleste.
Rattín realizó toda su carrera como profesional en Boca, equipo con el que ganó seis títulos: el Campeonato de Primera División de 1962, 1964, 1965 y los Nacionales de 1969 y 1970, además de la Copa Argentina de 1969.
Por otra parte, con la Selección argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó un más que polémico momento, ya que en el partido correspondiente a los cuartos de final contra el país organizador fue expulsado y se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel II y además estrujó un banderín con la bandera del Reino Unido.
Rattín, quien nació en Vicente López, tenía 89 años y por problemas de salud propios de su avanzada edad.
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