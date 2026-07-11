A qué se debe el brazalete que usó la selección contra Suiza

Los jugadores y el cuerpo técnico argentino lucieron un brazalete negro en el encuentro de este sábado.

Los jugadores de la Selección argentina salieron a jugar el partido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 , con un brazalete negro en homenaje a una gloria del fútbol nacional que murió este sábado.

Esta decisión se dio por la muerte del histórico futbolista de Boca, Antonio Rattín , quien también jugó en el conjunto albiceleste.

Rattín realizó toda su carrera como profesional en Boca, equipo con el que ganó seis títulos: el Campeonato de Primera División de 1962, 1964, 1965 y los Nacionales de 1969 y 1970, además de la Copa Argentina de 1969.

Por otra parte, con la Selección argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó un más que polémico momento, ya que en el partido correspondiente a los cuartos de final contra el país organizador fue expulsado y se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel II y además estrujó un banderín con la bandera del Reino Unido.

Rattín, quien nació en Vicente López, tenía 89 años y por problemas de salud propios de su avanzada edad.