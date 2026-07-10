Neuquén se convierte en el  epicentro del gaming: llega INFINIT CUP 3, el festival geek más grande de la Patagonia

La capital neuquina recibirá la tercera edición del evento que consolida el gaming competitivo y la cultura urbana. La cita en el Salón Rainbow del Casino Magic.
La espera terminó. Este sábado 11 y domingo 12 de julio, el Salón Rainbow del Casino Magic Hotel (Dr. Teodoro Luis Planas 4005) abrirá sus puertas para la INFINIT CUP 3. En esta edición, el festival evoluciona para ofrecer una experiencia inmersiva de dos días que combina esports de alto nivel, tecnología de vanguardia y entretenimiento pensado para toda la familia, comenzando ambas jornadas a partir de las 16:00 hs.Un escenario de competencia y cultura.
El escenario principal de la INFINIT CUP 3 será el epicentro de la adrenalina, fusionando los deportes electrónicos con expresiones artísticas contemporáneas. Entre los principales atractivos se destacan:
- Final Presencial de Counter-Strike 2 (CS2): Los equipos más destacados de la región se enfrentarán en vivo por el título.
- Simuladores de Carreras Profesionales: Competencias 1vs1 de GT3 donde los asistentes podrán buscar el mejor tiempo de vuelta en equipos de alta gama.
- Cultura Urbana: Desfiles de Cosplay y duelos de Breakdance coordinados por HipHop Family.
- Sorteo Especial: Entre todos los asistentes que adquieran su ticket, se sorteará una PC Gamer de última generación.
Innovación y la nueva "Zona Minigames"
La gran novedad de este año es la Zona Minigames, un espacio interactivo pensado para todas las edades que no requiere conocimientos previos de gaming. A través de un "Pasaporte Infinit", los participantes podrán recolectar sellos en desafíos de puntería, reflejos y memoria (como Tiro al Blanco y Tatetí Gigante) para canjearlos por premios exclusivos y beneficios.
Además, el festival contará con una Zona VR (Realidad Virtual) ampliada, sectores de FIFA, juegos Retro, y talleres de formación técnica dictados por Patagonia Esports sobre armado de hardware.
Convocatorias abiertas y participación ciudadana
Con el objetivo de integrar a toda la comunidad, se han abierto convocatorias mediante formularios online para:
- Equipos de esports que deseen competir en las fases finales.
- Clubes de baile y grupos coreográficos interesados en presentarse en el escenario principal.
Se recomienda a los interesados seguir las redes oficiales de infinit_arenagaming, infinit_pcygaming y @casinomagicnqn para acceder a los formularios de inscripción y reglamentos.
Acceso y puntos de venta
Las entradas ya se encuentran disponibles bajo dos modalidades: Pase Diario por $7.000 y el Full Pack (2 días) por $10.000.
Venta Online: tienda.casinomagic.com.ar
Venta Presencial (sucursales Infinit): Para mayor comodidad, los tickets pueden adquirirse de forma física en los siguientes puntos:
- Avenida Argentina 196, planta alta - Neuquén
- Tucumán 711 planta alta - General Roca
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