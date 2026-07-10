La capital neuquina recibirá la tercera edición del evento que consolida el gaming competitivo y la cultura urbana. La cita en el Salón Rainbow del Casino Magic.

Neuquén se convierte en el epicentro del gaming: llega INFINIT CUP 3, el festival geek más grande de la Patagonia

La espera terminó. Este sábado 11 y domingo 12 de julio, el Salón Rainbow del Casino Magic Hotel (Dr. Teodoro Luis Planas 4005) abrirá sus puertas para la INFINIT CUP 3 . En esta edición, el festival evoluciona para ofrecer una experiencia inmersiva de dos días que combina esports de alto nivel, tecnología de vanguardia y entretenimiento pensado para toda la familia, comenzando ambas jornadas a partir de las 16:00 hs.Un escenario de competencia y cultura.

El escenario principal de la INFINIT CUP 3 será el epicentro de la adrenalina, fusionando los deportes electrónicos con expresiones artísticas contemporáneas. Entre los principales atractivos se destacan:

La gran novedad de este año es la Zona Minigames , un espacio interactivo pensado para todas las edades que no requiere conocimientos previos de gaming. A través de un "Pasaporte Infinit", los participantes podrán recolectar sellos en desafíos de puntería, reflejos y memoria (como Tiro al Blanco y Tatetí Gigante) para canjearlos por premios exclusivos y beneficios.

Además, el festival contará con una Zona VR (Realidad Virtual) ampliada, sectores de FIFA, juegos Retro, y talleres de formación técnica dictados por Patagonia Esports sobre armado de hardware.

Convocatorias abiertas y participación ciudadana

Con el objetivo de integrar a toda la comunidad, se han abierto convocatorias mediante formularios online para:

Equipos de esports que deseen competir en las fases finales.

que deseen competir en las fases finales. Clubes de baile y grupos coreográficos interesados en presentarse en el escenario principal.

Se recomienda a los interesados seguir las redes oficiales de infinit_arenagaming, infinit_pcygaming y @casinomagicnqn para acceder a los formularios de inscripción y reglamentos.

Acceso y puntos de venta

Las entradas ya se encuentran disponibles bajo dos modalidades: Pase Diario por $7.000 y el Full Pack (2 días) por $10.000.

Venta Online: tienda.casinomagic.com.ar

Venta Presencial (sucursales Infinit): Para mayor comodidad, los tickets pueden adquirirse de forma física en los siguientes puntos: