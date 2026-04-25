Camila Mayan le tiró un tremendo dardo a Alexis Mac Allister: "Era todo el día"

Pese a que se separaron hace años, la influencer le sigue teniendo bronca al campeón del mundo y otra vez lo criticó.

El paso de Camila Mayan por el ciclo Patria y Familia (Luzu) volvió a poner su historia con Alexis Mac Allister en el centro de la escena. En medio de una charla distendida sobre relaciones pasadas, la influencer dejó entrever situaciones que vivió durante su noviazgo con el campeón del mundo. Aunque evitó nombrarlo directamente , las referencias fueron más que evidentes y rápidamente generaron repercusión en redes sociales.

Todo comenzó cuando en el programa debatían sobre gustos personales dentro de la pareja y cómo impactan en la convivencia. Allí, Mayan se sinceró sin filtros sobre lo que le tocó atravesar en ese vínculo. “No. Nunca fui futbolera” , lanzó con total honestidad, marcando desde el inicio una diferencia clave. Sin embargo, esa distancia con el deporte no impidió que terminara completamente inmersa en ese mundo.

Con el correr de su relato, la modelo profundizó en las exigencias que implicaba acompañar a alguien cuya vida giraba en torno al fútbol. “Sí o sí tuve que aprender lo que era el offside y tenía que ver partidos todos los días de mi vida”, contó, evidenciando el esfuerzo que hizo para adaptarse. Incluso fue más allá y graficó la intensidad de esa rutina. “Era ver fútbol 24-7” , resumió, despertando la sorpresa y las risas de sus compañeros.

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Pero el punto que más llamó la atención llegó cuando habló de la falta de reciprocidad en la relación. Ante la pregunta de si su pareja también se interesaba por sus gustos, su respuesta fue contundente. “No”, dijo con un tono sarcástico que dejó en claro su postura. Esa breve pero filosa frase terminó de pintar un panorama desigual que no pasó inadvertido para la audiencia.

La advertencia de Cami Mayan que no pasó desapercibida

Cabe recordar que no es la primera vez que la influencer se refiere a su relación con el campeón del mundo. Semanas atrás, también en Luzu, había marcado cierta distancia respecto al tema y aclarado su postura. “Deberían estar contentos con lo poco que he hablado porque hay tanto más”, había advertido, dejando entrever que hay aspectos que prefiere mantener en reserva pese al interés mediático.

En esa misma línea, explicó que su intención siempre fue manejar la situación con respeto, incluso frente a momentos difíciles. “Todo lo que pueda reducir de este tema lo voy a reducir y todo lo que pueda no hablar del tema lo voy a hacer”, sostuvo en aquel entonces. Sin embargo, también dejó abierta la puerta a compartir sus vivencias cuando lo considere necesario.

“Si quiero contar algo porque estamos hablando de experiencias pasadas, lo voy a hacer porque es algo que viví yo”, afirmó con firmeza, marcando un límite claro entre su vida privada y su exposición pública. Así, cada vez que decide hablar, sus palabras generan impacto inmediato y reavivan el interés por una relación que, pese al paso del tiempo, sigue dando que hablar.