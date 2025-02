De qué pareja fue la tercera en discordia Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister

Camila Mayan , la ex de Alexis Mac Allister , quien se separó del futbolista porque él decidió iniciar una historia de amor con su mejor amiga, quedó envuelta en un tremendo escándalo .

A la influencer la acusan seriamente de ser la tercera en discordia de una pareja, lo que hizo que estallara la polémica en las redes sociales. El rumor comenzó a circular cuando una usuaria de TikTok deslizó que su novio le fue infiel con la ex de un futbolista de la Selección Argentina.

“Qué graciosa sos. Gracias. Me cagaron con la famosa cornuda de un futbolista de la Selección Argentina, un día antes de recibirme y en plena preparación de papeles para irme al otro lado del mundo a vivir con él. Obvio, cancelé todo y me recibí con la mejor nota”, sentenció la chica.

image.png

En este contexto, otra usuaria explicó por qué cree que la chica a la que le fueron infiel está hablando de Camila Mayan. “Para mí habla de Cami Mayan, habrá sido cuando apareció toda chuponeada en el streaming, otra Tatiana”, dijo, a lo que la víctima de la infidelidad le puso like.

Camila Mayan contó el pésimo momento que vivió la última vez que salió a bailar

En una de sus intervenciones más sinceras, Camila Mayán, reconocida influencer y parte del equipo de Luzu TV, rompió el silencio y detalló el difícil panorama emocional que enfrenta desde que su figura tomó tanta publicidad, luego de su mediática separación del futbolista argentino, Alexis Mac Allister.

Cami forma parte del programa "Patria y Familia", un stream que se emite por la tarde en Luzu y fue allí donde compartió su experiencia con la exposición mediática, como eso afecta a su autoestima y, también, vida amorosa. En el directo se la vio angustiada, verdaderamente, por lo que transita día a día.

image.png

Desde su angustiante y mediática ruptura con Alexis Mac Allister en 2022, su nombre ha estado en boca de toda la sociedad, ganando seguidores rápidamente en sus redes sociales, un espacio de trabajo para la influencer de lifestyle que le abrió diversas puertas en su carrera pero también, ciertos dolores de cabeza. Su historia de vida e intervenciones en los medios se volvieron virales, por eso, Mayán reveló que esa misma "fama" que la elevó también es una carga emocional muy difícil de sobrellevar.

En una charla planteada por el panel, Cami abrió sus sentimientos y relató una noche que, aunque parecía ser como cualquier otra salida, terminó afectándola de una manera profunda. "Llegué al boliche y vi a un chico que me gustaba con una piba... mi autoestima hizo diez pisos para abajo", contó. Pero, su relato no culminó ahí, también explicó que vio a otro chico con el que había estado varias veces y, al verlo hablar con otra chica, se sintió peor: " a lo largo de la noche, cada vez que me acercaba hablaban más y más. Ahí mi autoestima descendió otros diez pisos", concluyó entristecida.

Camila también compartió una reflexión sobre cómo el ego afecta su percepción de sí misma. " Siento igual que es el ego de uno mismo, te mata no ser elegida, te hace con... Lo peor es que yo capaz un día estoy chapándome a uno y después a otro, pero cuando estás del otro lado te mata ”, expresó, haciendo referencia a las consecuencias emocionales y personales que la exposición trae consigo. Al ser cuestionada sobre ese “costo”, Cami no tardó en ofrecer una respuesta contundente.

image.png

“Esto, que tu chongo esté con una piba que después vas a saludar, ves que es hermosa y te sentís un cul... cuando en realidad estás preciosa ”, dijo, reconociendo cómo el constante escrutinio y la competencia puede ser dolorosos. Camila explicó que, en ocasiones, el estar en el ojo público y ver cómo otros se relacionan con personas ajenas a ella puede dejar una huella difícil de borrar, especialmente cuando su autoestima está en juego.